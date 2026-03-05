Un loc de parcare în zona Chiajna – Militari Residence costă în 2026 cât „o garsonieră, acolo, în 2013”. Suma cerută acum de un proprietar

Preţurile locurilor de parcare din zona Chiajna – Militari Residence au provocat reacţii aprinse în spațiul virtual după un anunţ recent postat pe un grup de Facebook, care a atras rapid atenţia internauţilor. Proprietarul unui loc de parcare în această zonă l-a scos la vânzare la un preţ pe care mulţi l-au considerat exagerat.

„Vând loc de parcare – Str. Tineretului nr. 37 H, Chiajna – preţ 5.500 euro”, se arată în anunţul postat pe grupul de Facebook „Anunţuri Gratuite Chiajna Militari Residence”, potrivit Playtech.

Suma a atras imediat reacţiile utilizatorilor, care au început să comenteze preţul cerut pentru un simplu loc de parcare. Astfel, în secţiunea de comentarii, mai mulţi utilizatori au spus că suma este prea mare pentru un loc de parcare. Unul dintre ei a ironizat preţul şi a sugerat că există şi oferte „mai ieftine” în zonă.

„Mai am unul pe Tineretului 45 F, la 4.500 euro, dacă asta vi se pare scump”, a scris un alt utilizator. „Cu banii ăia îţi iei maşină”, a precizat altcineva.

Dar un user s-a remarcat imediat printre utilizatori, după ce a făcut o comparaţie cu preţurile imobiliare din anii trecuți.

„Atât era o garsonieră acolo, în 2013”, a scris acesta, referindu-se la evoluţia preţurilor din zona Chiajna – Militari Residence.

Mesajul a fost apreciat de mai mulţi membri ai grupului, care au remarcat creşterea puternică a preţurilor în ultimul deceniu.

Totuși, cererea mare de locuri de parcare ridică preţurile, după ce zona Chiajna – Militari Residence s-a dezvoltat puternic în ultimii ani, cu numeroase ansambluri rezidenţiale noi şi o populaţie în continuă creştere, remarcă sursa citată.

În multe dintre aceste cartiere, locurile de parcare sunt limitate, iar cererea ridicată a dus la creşterea preţurilor, atât pentru închiriere, cât şi pentru vânzare. Tocmai de aceea, chiar şi un loc de parcare poate ajunge să coste câteva mii de euro, chiar dacă mulți locuitori sau potenţiali cumpărători sunt surprinși de acest aspect.

