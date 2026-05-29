Prima pagină » Actualitate » George Simion, după prăbușirea dronei la Galați: În al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern legitim să preia conducerea

George Simion, după prăbușirea dronei la Galați: În al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern legitim să preia conducerea

George Simion, după prăbușirea dronei la Galați: În al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern legitim să preia conducerea
George Simion, liderul AUR / Foto - Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Liderul AUR, George Simion, a reacționat după incidentul produs în timpul nopții la Galați, unde o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a criticat actuala conducere și a cerut instalarea unui „guvern legitim”.

George Simion: „Condamnăm atacul din această noapte”

Președintele AUR a susținut că actualii lideri politici și-au demonstrat „incapacitatea” și a făcut referire la discuțiile din trecut privind posibilitatea doborârii dronelor care ajung pe teritoriul României.

Nu a fost ușor. în al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern LEGITIM să preia conducerea! V-ați demonstrat incapacitatea.

Ați fi fost în stare chiar și pentru drona din noaptea asta să dați vina pe noi. Sau pe acest fond să vă instalați premieri care nici măcar câteva procente nu au în votul populației.

Acum câteva luni spuneați că din cauza AUR nu puteți dărâma voi dronele…

Condamnăm atacul din această noapte, incompetența și impostură actualilor conducători: dați-vă la o parte și lăsați românii să decidă”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Oana Ţoiu: Avem certitudinea că este o dronă rusească. Ministrul de Externe cere creşterea presiunii asupra Federaţiei Ruse
09:15
Oana Ţoiu: Avem certitudinea că este o dronă rusească. Ministrul de Externe cere creşterea presiunii asupra Federaţiei Ruse
EXCLUSIV Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”
09:06
Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”
NEWS ALERT Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la conferința MApN de după prăbușirea dronei la Galați. De ce a lipsit ministrul
09:03
Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la conferința MApN de după prăbușirea dronei la Galați. De ce a lipsit ministrul
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Contractul de lobby cu firma americană transmite disperare. Tot ce au făcut nu a contat. Relația SUA-România este blocată”
09:00
Dan Dungaciu: „Contractul de lobby cu firma americană transmite disperare. Tot ce au făcut nu a contat. Relația SUA-România este blocată”
UTILE Pensionarii români pot pierde 825 lei, de la 1 iulie 2026. Ce trebuie să facă până atunci, pentru a evita acest lucru
08:31
Pensionarii români pot pierde 825 lei, de la 1 iulie 2026. Ce trebuie să facă până atunci, pentru a evita acest lucru
ACTUALITATE Crin Antonescu: „În România ar trebui să construim un cordon sanitar împotriva USR-ului”
08:30
Crin Antonescu: „În România ar trebui să construim un cordon sanitar împotriva USR-ului”
Mediafax
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Țara care a transformat obsesia pentru pisici într-un puternic motor al economiei
FLASH NEWS SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump
09:10
SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump
FLASH NEWS Președintele Letoniei condamnă atacul rusesc cu drona kamikaze Geran 2 din Galați: „Suntem pe deplin solidari cu România”
08:44
Președintele Letoniei condamnă atacul rusesc cu drona kamikaze Geran 2 din Galați: „Suntem pe deplin solidari cu România”
REACȚIE Sorin Grindeanu: „Radu Miruță trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice. România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă”
08:36
Sorin Grindeanu: „Radu Miruță trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice. România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă”
APĂRARE MApN și IGSU, detalii de ultimă oră despre prăbușirea dronei la Galați: ”Mesajele RO-ALERT și-au dovedit utilitatea. Aceste mesaje nu sunt o glumă”
08:21
MApN și IGSU, detalii de ultimă oră despre prăbușirea dronei la Galați: ”Mesajele RO-ALERT și-au dovedit utilitatea. Aceste mesaje nu sunt o glumă”
FLASH NEWS Cum explică MApN de ce nu a fost doborâtă drona de la Galați: „Am pierdut-o de pe radar la o înălțime de aproximativ 150 de metri”
08:13
Cum explică MApN de ce nu a fost doborâtă drona de la Galați: „Am pierdut-o de pe radar la o înălțime de aproximativ 150 de metri”
FLASH NEWS Presa din Ucraina, despre drona care a lovit un bloc din Galați: „Unul dintre cele mai grave incidente dintr-un stat NATO de la începutul războiului”
08:11
Presa din Ucraina, despre drona care a lovit un bloc din Galați: „Unul dintre cele mai grave incidente dintr-un stat NATO de la începutul războiului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe