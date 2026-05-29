George Simion, după prăbușirea dronei la Galați: În al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern legitim să preia conducerea

Liderul AUR, George Simion, a reacționat după incidentul produs în timpul nopții la Galați, unde o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a criticat actuala conducere și a cerut instalarea unui „guvern legitim”.

George Simion: „Condamnăm atacul din această noapte”

Președintele AUR a susținut că actualii lideri politici și-au demonstrat „incapacitatea” și a făcut referire la discuțiile din trecut privind posibilitatea doborârii dronelor care ajung pe teritoriul României.

„Nu a fost ușor. în al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern LEGITIM să preia conducerea! V-ați demonstrat incapacitatea.

Ați fi fost în stare chiar și pentru drona din noaptea asta să dați vina pe noi. Sau pe acest fond să vă instalați premieri care nici măcar câteva procente nu au în votul populației.

Acum câteva luni spuneați că din cauza AUR nu puteți dărâma voi dronele…

Condamnăm atacul din această noapte, incompetența și impostură actualilor conducători: dați-vă la o parte și lăsați românii să decidă”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.