AUR a sesizat Direcția Națională Anticorupție, privind contractele SAFE cu Rheinmetall, în valoare de 5,7 miliarde de euro. Formațiunea cere Guvernului Niculescu să „clarifice contradicțiile”

Partidul AUR a transmis luni, 16 octombrie, într-un comunicat oficial, că a sesizat Direcția Națională Anticorupție, cu privire la contractele în valoare de 5,7 miliarde de euro, încheiate de statul român cu grupul german Rheinmetall, prin programul SAFE. Formațiunea lui George Simion denunță lipsa de transparență și solicită prezentarea avantajelor concrete obținute pentru România. Unul dintre aspectele asupra căruia AUR atrage atenția este angajarea fostului Guvern Bolojan la o țintă de 60% în ceea ce privește producția în România, fapt contrazis de datele furnizate de Ministerul Economiei.

Sondaj Gândul Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu? Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

„Contractele în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro cu grupul german Rheinmetall, în cadrul programului european SAFE, continuă să ridice semne serioase de întrebare privind transparența negocierilor și beneficiile reale pentru industria românească de apărare. AUR a solicitat încă din luna mai clarificări privind aceste achiziții, a formulat interpelări parlamentare și a sesizat Direcția Națională Anticorupție în legătură cu posibile nereguli.”, se arată în comunicatul oficial al partidului.

„Verificarea posibilelor nereguli în atribuirea contractelor finanțate prin SAFE”

Sesizarea depusă de AUR la DNA, vizează „posibile nereguli” în atribuirea contractelor prin programul SAFE, mai ales a celor cu gigantul nemțesc Rheinmetall.

„AUR a solicitat verificarea posibilelor nereguli în pregătirea, negocierea și atribuirea contractelor finanțate prin SAFE, inclusiv a celor încheiate cu Rheinmetall. Sesizarea a vizat modul de selectare a operatorilor economici, fundamentarea prețurilor și obligațiile privind producția și transferul tehnologic. AUR consideră că importanța strategică a acestor achiziții nu poate elimina obligația autorităților de a justifica modul în care sunt utilizate fondurile împrumutate și de a demonstra avantajele concrete obținute de România” mai precizează formațiunea.

AUR cere explicații privind ținta de 60% a producției ce ar trebui fabricată în România

Partidul solicită actualului Guvern Niculescu, să ofere explicații despre nivelul de implicare al industriei românești în contractele cu Rheinmetall. Mai exact este vorba de ținta de 60% a producției ce ar trebui să fie fabricată în România, aspect contrazis de informațiile furnizate de Ministerul Economiei.

„Comisia de Apărare și Afaceri Interne „Alexandru Ioan Cuza” AUR atrage atenția asupra contradicțiilor apărute în spațiul public privind negocierile cu Rheinmetall și participarea industriei românești la aceste contracte. Deși reprezentanți ai Guvernului au avansat o țintă de 60% pentru producția realizată în România, informațiile comunicate de Ministerul Economiei arată că acordurile prevăd niveluri diferite de localizare industrială, în funcție de categoria echipamentelor și de baza de calcul. Explicațiile oferite de foști responsabili guvernamentali privind diferența dintre proporția fizică a componentelor și valoarea acestora nu elimină necesitatea unor clarificări oficiale. AUR solicită Guvernului Niculescu să prezinte obligațiile contractuale efective, valoarea producției realizate în România, transferul tehnologic și beneficiile concrete pentru industria națională de apărare”, mai precizează documentul.

România, penalizări pentru Rheinmetall, în valoare de 8,7 de milioane de euro

Totodată, AUR atrage atenția asupra unor penalizări, în valoare de 8,7 milioane de euro, la adresa companiei Rheinmentall, emise de Ministerul Apărării, din cauza unor întârzieri în livrarea unor sisteme aeriene.