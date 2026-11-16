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Ion Cristoiu: Guvernul Niculescu e guvernul Distonocalm/Nu se întâmplă nimic/Niculescu e ca apa sfințită

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Guvernul Luca Niculescu are un mare merit. Nu amplifică tensiunea socială, ci dimpotrivă, a afirmat publicistul și scriitorul Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de luni. Cunoscutul gazetar a analizat, în studioul Gândul, și poziția actuală a principalelor partide de pe scena politică. 

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Astfel, în opinia cunoscutului lider de opinie, Guvernul Luca Niculescu are un mare merit, și anume că nu inspiră ură în rândul societății.

Guvernul Distonocalm sau calm, calm, calm

Practic, Executivul condus de fostul jurnalist și diplomat are rolul pe care îl joacă apa sfințită până la proba contrarie: nu face nici bine, dar nici nu are o acțiune nefastă.

A venit guvernul Distonocalm. Calm! Calm! Vine Luca Niculescu, calm. Stați liniștiți. Vine Nicușor Dan. Stați liniștiți. Bă, nu se întâmplă nimic. Până acum eram pe marginea prăpastiei. Aoleu vine asta. După aia vine PSD-ul, care de regulă, el este cu calm. Ați observat, oameni de treabă, așezați, fac aia.

Imaginați-vă încă o dată, comparați ce a făcut Diana Buzoianu, care pentru mine este întruchiparea nebuniei useriste. Cucoana aia, userista, este pentru mine întruchiparea dezastrului. Am înțeles de la unii, ca să fiu sincer, că chiar a făcut. Dar imaginea ei este de aia care dărâma”.

Problema este la AUR

În opinia invitatului, AUR pierde teren, așa cum arată cel mai recent sondaj de opinie, pentru faptul că nu se poziționează suficient în opoziție, deși ar avea argument suficiente critice la adresa guvernării.

Ion Cristoiu: Hai să vă dăm un exemplu. Deci, ai un Institut Meteo. Meteo, vremea, cutare. Bun. Păi în loc să te duci și să spui că e corupție la Institutul Meteo…

Ionuț Cristache: Dar cum sună? Am gândit asta. Dar când o verbalizezi sună chiar amuzant. Corupție la Institutul Meteo. Se fură termometre? Ceea ce se întâmplă. Să măsluiesc licitații pe presiune atmosferică?

Ion Cristoiu: Deci problema este la AUR. Acum avem așa, 3 forțe de opoziție, UDMR nu mai e. Avem PNL și USR, care vor merge pe varianta reformei corupției. Greșit. Problema este că un mare avantaj al AUR e faptul că acestea nu vor merge pe bruxellizare.

PNL și USR nu vor avea curaj

Deci PNL și USR nu vor avea curaj să pună problema de ce mai dăm noi bani Ucrainei,de ce ducem războiul. Înțelegeți? Și ei trebuie să meargă mult pe această direcție suveranistă.Ei nu s-au trezit încă.Dar poate că acest sondaj îi trezește. Doi, ei trebuie să renunțe la toate aceste chestii… Cum să zic? E foarte frumos că îl susții pe Călin Georgescu, dar nu poți să faci o temă de partid din Călin Georgescu, a mai explicat Cristoiu. 

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