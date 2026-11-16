Revoltă în PNL Giurgiu. Primarii cer refacerea alegerilor pentru șefia partidului și îl susțin pe Alin Tișe

Mai mulți primari liberali din județul Giurgiu se revoltă împotriva fostului premier Ilie Bolojan și cer organizarea de noi alegeri interne în partid. Aceștia propun ca șefia PNL să fie preluată de Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Cei 11 edili cer convocarea unui congres până în primăvara anului 2027 pentru desemnarea unei noi conduceri.

Potrivit publicației opiniagiurgiu.ro, primarii liberali sunt nemulțumiți de faptul că PNL se află în opoziție și consideră că refuzul lui Ilie Bolojan de a accepta un compromis cu Partidul Social Democrat (PSD) a adus prejudicii majore formațiunii.

Măsurile de austeritate i-au întors pe primarii PNL împotriva lui Bolojan

Edilii din județul Giurgiu își motivează nemulțumirile atât prin măsurile de austeritate pe care le consideră extrem de nepopulare, cât și prin decizia conducerii centrale de a nu intra într-o nouă formulă de guvernare alături de PSD, după moțiunea de cenzură din primăvară.

„Un partid nu înseamnă doar liderul de la București și nici doar deciziile luate în cerc restrâns.Înseamnă organizații județene, primari, consilieri locali, aleși județeni și, înainte de toate, comunitățile care au acordat încrederea reprezentanților săi”, a declarat unul dintre primari.

Alin Tișe, propus drept alternativă pentru șefia Partidului Național Liberal

Cei 11 primari l-au indicat pe Alin Tișe drept principala alternativă la actuala conducere a PNL,susținând că partidul are nevoie de o nouă direcție, de o conducere legitimă și de o relație funcțională între centru și organizațiile din teritoriu.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a anunțat deja intenția de a candida pentru funcția de președinte al PNL, precizând că beneficiază de susținerea a peste 50 de primari din țară.

Lista celor 11 edili din Giurgiu care cer congres până în primăvara lui 2027

Solicitarea pentru organizarea unui congres al PNL și alegerea unei noi echipe de conducere este susținută de următorii 11 primari liberali din județul Giurgiu: