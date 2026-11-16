Donald Trump nu exclude o întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul turneului său din Asia

Donald Trump a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că s-ar putea întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în cadrul vizitei sale din China. Anunțul a fost făcut de președintele american chiar înainte de plecarea sa spre Asia, în contextul în care Washingtonul încearcă să redeschidă dialogul cu Phenianul privind programul nuclear.

Vorbind cu reporterii pe peluza Casei Albe înainte de îmbarcare, Trump a spus că o întâlnire cu Kim Jong Un este posibilă și a descris-o drept „una interesantă”, deoarece „se înțelege bine” cu liderul nord-coreean.

Summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) se desfășoară în orașul chinez Shenzhen, în perioada 18–19 noiembrie 2026. Pe data de 18 noiembrie este anunțată o întâlnire bilaterală între Vladimir Putin și Xi Jinping, urmând mai apoi ca a doua zi președinții Rusiei și Chinei să se întâlnească într-un summit trilateral alături de Donald Trump. Tema principală urmărită de Washington este controlul armelor nucleare și inițierea unui dialog între cele trei mari puteri.

Înainte de a ajunge în China, Donald Trump va face o oprire la Manila, în Filipine, pentru a participa la summitul anual ASEAN.

Deși președintele american și-a exprimat încă din această vară dorința de a se revedea cu Kim Jong Un până la finalul anului, semnalele diplomatice sunt împărțite. Un oficial de rang înalt al administrației americane le-a transmis reporterilor că președintele „nu are planuri” concrete să se întâlnească cu Kim în această deplasare, însă Trump ar putea cere sprijinul lui Xi Jinping și Vladimir Putin pentru a intermedia viitoare discuții.

Totuși, Coreea de Nord a trimis recent emisari de rang înalt atât la Beijing, cât și la Moscova pentru a-și coordona pozițiile înaintea sosirii lui Trump în regiune.

Ultima dată când Donald Trump și Kim Jong Un s-au întâlnit față în față a fost în iunie 2019, în Zona Demilitarizată dintre cele două Corei.