Șeful sindicatelor din Republica Moldova, reținut în flagrant într-un dosar de luare de mită. Ar fi cerut mii de dolari unui agent economic pentru a nu-i crea probleme

Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a ajuns în vizorul procurorilor anticorupție, fiind suspectat că ar fi pretins în repetate rânduri bani de la un agent economic care închiria un spațiu al organizației sindicale. Potrivit anchetatorilor din țara vecină, acesta ar fi amenințat cu majorarea chiriei, rezilierea contractului și inițierea unor controale, dacă nu primea sumele solicitate. Luni, Zubcu a fost reținut în flagrant în timp ce ar fi primit 2.000 de dolari, în cadrul unei operațiuni desfășurate sub controlul Centrului Național Anticorupție (CNA).

Mită de 2.000 de dolari

Potrivit anchetei, președintele CNSM ar fi acționat în complicitate cu un prestator de servicii juridice al confederației.

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Cei doi sunt bănuiți că ar fi pretins bani de la administratorul unei societăți comerciale care desfășura activități de alimentație publică într-un spațiu închiriat de la organizația sindicală.

Conform materialelor anchetei, Igor Zubcu ar fi primit anterior 4.000 de dolari, în schimbul promisiunii că nu va crea impedimente în desfășurarea activității economice a societății.

Ulterior, acesta ar fi solicitat din nou aceeași sumă, invocând posibilitatea majorării plății pentru chirie, a rezilierii contractului de locațiune și a inițierii unor controale asupra activității agentului economic.

În urma acțiunilor de investigație, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au organizat astăzi o operațiune de documentare a presupusei fapte de corupție.

Șeful CNSM a fost reținut în flagrant în momentul în care ar fi primit 2.000 de dolari, reprezentând o parte din cea de-a doua sumă pretinsă.

Transmiterea banilor a avut loc sub controlul ofițerilor Centrului Național Anticorupție. Ancheta vizează circumstanțele în care ar fi fost pretinse și primite sumele de bani, precum și presupusa implicare a prestatorului de servicii juridice al organizației sindicale.

Igor Zubcu beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.