Prima pagină » Actualitate » George Simion: ”E oficial. Soluția AUR pentru salvarea Azomureș va fi implementată”

George Simion, liderul partidului AUR, a anunțat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că soluția partidului pentru salvarea Azomureș va fi implementată.

În luna aprilie, partidul a prezentat la Târgu Mureș un plan concret pentru repornirea imediată a combinatului Azomureș. Simion a acuzat că blocajul de la Azomureș demonstrează modul în care guvernarea gestionează resursele și refuză să susțină producția internă.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a prezentat atunci soluțiile concrete pentru repornirea combinatului. Acesta a transmis că problema Azomureș ține exclusiv de modul în care statul valorifică resursele.

Din exploatarea gazului, cel mai puțin produci dacă exporți, cel mai mult produci dacă ai industrie chimică. (…) Marea urgență este repornirea. Noi nu trebuie să ne gândim cum să rezolvăm problema în 5 ani, cât vor dura negocierile, dacă se vor termina, ci cum rezolvăm problema ieri. Cum? În regim de procesare, în lohn. (…) Romgazul să vină să lase la poarta fabricii un miliard de metri cubi și să ia înapoi un milion și jumătate de tone de îngrășăminte. (…) Romgazul trebuie să asigure un miliard minim de metri cub pe gaz în fiecare an”, a precizat Petrișor Peiu.

George Simion: ”Azi suntem la Târgu Jiu pentru prezentarea soluției pentru CE Oltenia”

Astăzi, liderul AUR a anunțat, în mod oficial, că soluția va fi implementată, iar partidul se va deplasa la Târgu Jiu pentru prezentarea acesteia.

”E oficial: Soluția AUR pentru salvarea Azomureș va fi implementată!
Azi suntem la Târgu Jiu pentru prezentarea soluției pentru CE Oltenia”, a anunțat George Simion pe pagina sa de Facebook.

Romgaz preia Azomureș

Romgaz a anunțat miercuri că a ajuns la un acord de principiu cu Azomureș privind principalii termeni comerciali ai tranzacției de preluare a activității operaționale a combinatului chimic. Acesta va fi efectuat prin transfer de afacere. Finalizarea negocierilor este estimată până la sfârșitul lunii.

SNGN Romgaz SA informează acționarii și investitorii că, în urma negocierilor purtate cu reprezentanții S.C. Azomureș S.A., părțile au ajuns la un acord de principiu cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacției.

Acesta are ca obiect preluarea de către Romgaz a activității operaționale Azomureș. Acesta de va face prin transfer de afacere (Transfer of a Going Concern).
Acordul de principiu reflectă înțelegerea comercială la care au ajuns părțile asupra principalelor elemente ale tranzacției, inclusiv asupra structurii acesteia, a prețului și a mecanismelor comerciale aferente perioadei dintre semnarea contractului și finalizarea efectivă a tranzacției”, a anunțat Romgaz, printr-un comunicat transmis Bursei de la București, conform Agerpres.

  • Romgaz estimează că finalizarea negocierilor și obținerea avizului Consiliului de Administrație al companiei pentru semnarea contractului aferent tranzacției vor avea loc cel mai târziu până la finalul lunii mai 2026.

