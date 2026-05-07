Anchetă explozivă în Ucraina. Scandalul care îl urmărește pe Zelenski. Noi acuzații de corupție zguduie cercul puterii de la Kiev

Mihai Tănase
Volodimir Zelenski | Foto - Mediafax
Cel mai grav scandal de corupție care lovește cercul apropiat al președintelui Volodimir Zelenski ridică întrebări tot mai incomode la Kiev. Noi dezvăluiri extind ancheta dincolo de sectorul energetic, către domeniile bancar și al apărării. În tot acest timp, tăcerea liderului ucrainean alimentează suspiciuni și presiune publică în contextul unui război care a intrat în al cincilea an, dar și în pragul unei posibile aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Un nou val de dezvăluiri despre presupuse fapte de corupție în anturajul puterii de la Kiev pune o presiune tot mai mare asupra lui Volodimir Zelenski, într-un moment în care Ucraina continuă să gestioneze atât războiul cu Rusia, cât și provocările interne legate de încrederea publică și reformele promise, scrie Kiev Indepdendent.

Potrivit informațiilor apărute în presa ucraineană, ancheta privind ceea ce este descris drept cel mai mare scandal de corupție din cercul apropiat al președintelui s-a extins semnificativ, depășind zona energetică și vizând acum sectoare sensibile precum sistemul bancar, industria apărării și investiții imobiliare de lux din apropierea Kievului.

În centrul scandalului se află o schemă estimată la aproximativ 100 de milioane de dolari, care a dus deja la punerea sub acuzare a nouă persoane și la plecarea din funcție a mai multor oficiali de rang înalt, inclusiv un vicepremier, ministrul energiei și ministrul justiției.

De asemenea, numele lui Andriy Yermak, fostul șef de cabinet al președintelui și unul dintre cei mai influenți oameni din Ucraina, apare în contextul anchetelor desfășurate de Biroul Național Anticorupție.

Andriy Yermak, the head of the Office of the President of Ukraine - (Credit Image: © Pavlo Bahmut/Ukrinform via ZUMA Press Wire)

Tăcerea lui Zelenski alimentează suspiciunile în societatea ucraineană

În ciuda gravității acuzațiilor, Volodimir Zelenski a evitat până acum să abordeze direct scandalul, preferând să lase alte figuri guvernamentale să gestioneze comunicarea publică și consecințele politice. Această strategie a fost observată și în cazul sancțiunilor impuse discret fostului său partener de afaceri Timur Mindich, considerat de unele surse drept o figură-cheie în anchetă.

Mindich și omul de afaceri Oleksandr Tsukerman au părăsit Ucraina înainte de a fi puși oficial sub acuzare.

Analiștii politici de la Kiev spun că administrația prezidențială pare să mizeze pe ritmul accelerat al evenimentelor din timpul războiului pentru ca scandalul să fie acoperit de alte teme majore.

„Cred că guvernul se teme de două lucruri. În primul rând, că ar putea declanșa un efect Barbra Streisand – dacă încep să nege, toată lumea va presupune că s-a întâmplat cu adevărat. În al doilea rând, s-ar putea să fie ceva ce noi nu știm, iar ei se tem că va deveni public”, a declarat Ihor Reiterovych, analist politic ucrainean.

Popularitatea lui Zelenski rezistă, dar fisurile încep să apară

Deși încrederea publică în Volodimir Zelenski a rămas ridicată pe durata războiului, scandalul începe să erodeze treptat imaginea liderului ucrainean. Potrivit sondajelor realizate de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, nivelul de încredere în președinte s-a menținut în ultimul an între 53% și 65%, ajungând la 58% în aprilie.

În același timp, aproximativ 60% dintre ucraineni îl considerau, la finalul lui 2025, personal responsabil pentru acțiunile lui Timur Mindich, figura centrală a scandalului.

Paralela cu fostul președinte Petro Poroșenko începe să fie tot mai des invocată în spațiul public ucrainean. Cu ani în urmă, acuzațiile de corupție și nepotism care au lovit administrația Poroșenko au contribuit decisiv la victoria electorală a lui Zelenski. Astăzi, liderul de la Kiev se confruntă cu riscul ca propriul mesaj anticorupție să se întoarcă împotriva sa.

