Ce anunț a făcut Vincent Kompany imediat după ce Bayern Munchen a fost eliminată de PSG în semifinalele Ligii Campionilor

Bayern Munchen a ratat șansa să se califice în finala Ligii Campionilor, scrie PROSPORT. Drumul bavarezilor s-a oprit în penultimul act, PSG dovedindu-se o nucă prea tare pentru mașinăria de fotbal nemțească. După meci, antrenorul Vincent Kompany a făcut un anunț legat de viitorul său.

Potrivit tehnicianului belgian, motivația pe care o are acum este sezonul viitor al UCL.

Kompany vrea Liga Campionilor

Bayern a jucat ultima finală de Liga Campionilor în 2020. Atunci, din cauza pandemiei Covid-19, sferturile și semifinalele s-au jucat în manșă unică, în cadrul unui turne organizat în Portugalia, la Lisabona. Bayern a demolat Barcelona, administrându-i un sec 8-2, a trecut cu 3-0 de Lyon, iar în finală s-a impus cu 1-0 în fața lui PSG.

După șase ani, câștig de cauză a avut gruparea franceză. PSG a câștigat la Paris cu 5-4 și a rezistat la Munchen, scoțând un 1-1 care i-a asigurat locul în finală.

Vincent Kompany a preluat Bayern în 2024 și a semnat un contract pe 3 ani, potrivit ProSport.

„Nu am capacitatea de a fi dezamăgit mult timp. Desigur, în final am pierdut două meciuri foarte, foarte strânse împotriva unui adversar foarte bun. A trebuit să fim mai hotărâți. Felicitări, PSG! Liga Campionilor s-a terminat pentru noi în acest sezon, dar va mai exista o șansă și asta este o motivație pentru mine. Am jucat cu PSG de cinci ori. Am câștigat de două ori, am pierdut de două ori și am egalat o dată, adică astăzi. Am încercat totul, trebuie spus și asta.

Prima repriză mi s-a părut bună. Singurul lucru pe care îl mai am de spus este că PSG a apărat incredibil de bine centrul și a gestionat excelent a doua pasă. Adversarii au fost pur și simplu foarte activi și, chiar dacă am intrat în situații periculoase, s-au asigurat că nu putem trage la poartă”, a spus Vincent Kompany.

