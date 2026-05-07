Restricții în Grecia. Plățile în numerar sunt limitate la 500 de euro. Ce se întâmplă cu amenzile

Noi restricții ar putea să se aplice în Grecia. Plățile în numerar sunt limitate la 500 de euro, iar amenzile pentru contravenienți ar putea să se dubleze. Aceste măsuri fac parte dintr-un proiect legislativ depus de Ministerul Economiei Naționale și Finanțelor din Grecia.

Prin intermediul acestor măsuri, care ar putea intra în vigoare dacă proiectul de lege este adoptat, se urmărește un scop clar. Și anume, prin impunerea unor restricții asupra tranzacțiilor în numerar se dorește creșterea transparenței financiare și reducerea evaziunii fiscale. Persoanele care vor dori să facă tranzacții mai mari de 500 de euro o vor putea face prin mijloc electronic, arată greekreporter.com.

Amenzi dublate pentru cei care nu se conformează

De asemenea, există în vedere dublarea amenzilor încălcarea regulilor de plată în numerar.

„Conform noilor reguli, autoritățile vor impune o amendă egală cu dublul sumei plătite în numerar. În practică, contravenienții s-ar confrunta cu o sancțiune financiară care dublează valoarea plății ilegale în numerar.

Prin urmare, guvernul se așteaptă ca măsura să acționeze ca un factor de descurajare puternic și să încurajeze utilizarea pe scară largă a metodelor de plată electronică în întreaga economie”, transmite sursa citată.

Măsuri fiscale suplimentare în noul proiect de lege al Greciei

„Proiectul de lege depășește, de asemenea, restricțiile privind plățile în numerar și include alte câteva prevederi legate de impozite. De exemplu, reduce penalitățile pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor de TVA.

Între timp, se așteaptă ca autoritățile să înăsprească supravegherea tranzacțiilor cu criptomonede, reflectând concentrarea tot mai mare a guvernului asupra activității financiare digitale și a formelor emergente de transfer de valoare. Per ansamblu, reformele vizează consolidarea conformității fiscale și îmbunătățirea transparenței financiare.

Prin limitarea utilizării numerarului și extinderea mecanismelor de monitorizare, autoritățile din Grecia își propun să reducă veniturile nedeclarate și să modernizeze practicile tranzacționale atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori. Dacă legislatorii aprobă proiectul de lege, măsurile ar marca un alt pas către un mediu financiar mai digitalizat și mai atent monitorizat în Grecia”, spun jurnaliștii greci.

