Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Bolojan, dat jos și de la șefia PNL? Cataramă: Toți liberalii vor pune umărul la debarcarea lui

Bolojan, dat jos și de la șefia PNL? Cataramă: Toți liberalii vor pune umărul la debarcarea lui

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Unul dintre cei mai vechi membri ai partidului PNL, Viorel Cataramă, a comentatele facțiunile din interiorul partidului istoric, tot mai radicalizate după moțiunea de cenzură care a demis guvernul Bolojan. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! a subliniat că Ilie Bolojan ar putea pierde și șefia partidului într-un viitor apropiat.

Debarcarea șefului PNL din fruntea Guvernului, prin moțiunea de cenzură din 5 mai instrumentată de PSD și AUR, cu susținerea unor partide mai mici și a unor parlamentari neafiliați, a generat un tsunami în sânul partidului istoric, turbulențele fiind de răsunet. S-au conturat imediat două tabere, una de susținere și alta de contestare a premierului. În viziunea omului de afaceri Viorel Cataramă, Ilie Bolojan nu mai are legitimitate în fruntea liberalilor. Iar acest lucru se va simți cât de curând, a explicat acesta în studioul Gândul.

Cataramă: Niciun fel de combinație nu mai e posibilă

Cu cine ar lua în calcul PSD să formeze o coaliție de guvernare, după dărâmarea Guvernului Bolojan

Ionuț Cristache: Totul pornește de la detensionare. Cum detensionezi lucrurile? Prin măcar iluzia că lucrurile se schimbă în bine.

Viorel Cataramă: Lucrurile se detensionează foarte simplu și chiar rapid, scăpând de Ilie Bolojan. O singură persoană fizică stă în calea detensionării situației în acest moment. Cu Ilie Bolojan în fruntea PNL-ului, partidul nu va merge la niciun fel de combinație. Pentru că va avea alături  și USR-ul, AUR nu este frecventabil la Bruxelles, ni se spune. Prin urmare, niciun fel de combinație majoritară nu este valabilă. Singura care este valabilă stă într-un singur om, Ilie Bolojan. Cred că toată lumea va pune umărul la debarcarea domnului Ilie Bolojan din fruntea PNL-ului.

Cristache: Bun. Aveți un orizont de timp?

Cataramă: Până la sfârșitul lunii mai.

Vizionați emisiunea integral:

AUTORUL RECOMANDĂ

Ion Cristoiu: Ca să scape de PSD-izare, PNL se USR-izează sub conducerea lui Ilie Bolojan

Cataramă: A fost învinsă mașinăria de propagandă. Unul dintre cei mai vechi liberali explică succesul moțiunii de cenzură

Recomandarea video

Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii

Cele mai noi

Trimite acest link pe