Unul dintre cei mai vechi membri ai partidului PNL, Viorel Cataramă, a comentatele facțiunile din interiorul partidului istoric, tot mai radicalizate după moțiunea de cenzură care a demis guvernul Bolojan. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! a subliniat că Ilie Bolojan ar putea pierde și șefia partidului într-un viitor apropiat.

Debarcarea șefului PNL din fruntea Guvernului, prin moțiunea de cenzură din 5 mai instrumentată de PSD și AUR, cu susținerea unor partide mai mici și a unor parlamentari neafiliați, a generat un tsunami în sânul partidului istoric, turbulențele fiind de răsunet. S-au conturat imediat două tabere, una de susținere și alta de contestare a premierului. În viziunea omului de afaceri Viorel Cataramă, Ilie Bolojan nu mai are legitimitate în fruntea liberalilor. Iar acest lucru se va simți cât de curând, a explicat acesta în studioul Gândul.

Cataramă: Niciun fel de combinație nu mai e posibilă

Ionuț Cristache: Totul pornește de la detensionare. Cum detensionezi lucrurile? Prin măcar iluzia că lucrurile se schimbă în bine.

Viorel Cataramă: Lucrurile se detensionează foarte simplu și chiar rapid, scăpând de Ilie Bolojan. O singură persoană fizică stă în calea detensionării situației în acest moment. Cu Ilie Bolojan în fruntea PNL-ului, partidul nu va merge la niciun fel de combinație. Pentru că va avea alături și USR-ul, AUR nu este frecventabil la Bruxelles, ni se spune. Prin urmare, niciun fel de combinație majoritară nu este valabilă. Singura care este valabilă stă într-un singur om, Ilie Bolojan. Cred că toată lumea va pune umărul la debarcarea domnului Ilie Bolojan din fruntea PNL-ului.

Cristache: Bun. Aveți un orizont de timp?

Cataramă: Până la sfârșitul lunii mai.

Vizionați emisiunea integral:

AUTORUL RECOMANDĂ

Ion Cristoiu: Ca să scape de PSD-izare, PNL se USR-izează sub conducerea lui Ilie Bolojan

Cataramă: A fost învinsă mașinăria de propagandă. Unul dintre cei mai vechi liberali explică succesul moțiunii de cenzură