George Simion l-a felicitat pe liderul partidului „Democrația Acasă” pentru: „Intrarea istorică în viitorul Parlament de la Chișinău”

Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj public de felicitare pentru Vasile Costiuc și echipa sa din partidul „Democrația Acasă”, după ce formațiunea a obținut un rezultat surpriză la alegerile parlamentare din Republica Moldova.

George Simion a felicitat formațiunea lui Vasile Costiuc după alegerile parlamentare din Republica Moldova:

„Felicitări lui Vasile Costiuc și colegilor săi din partidul Democrația Acasă pentru rezultatul lor remarcabil la alegerile din Moldova și pentru intrarea istorică în viitorul Parlament de la Chișinău.”

În urma centralizării rezultatelor parțiale din peste 97% din secțiile de votare, partidul condus de Costiuc a reușit să depășească pragul electoral, intrând astfel în legislativul de la Chișinău pentru prima dată în istorie.

Dan Tănasa și-a manifestat de asemenea susținerea pentru „Democrația Acasă” ieri.

„Ești cetățean al Republicii Moldova? Atunci duminică ai obligația morală de a merge la vot. Susține un partid care poate opri abuzurile și care garantează un echilibru în Parlament. Alege pentru binele imediat al moldovenilor, alege să aduci Democrația Acasă și libertatea”, a scris pe Facebook Dan Tănasă.

Liderii AUR nu au comentat până la ora scrierii acestui material rezultatele PAS, partidul Maiei Sandu, care a câștigat alegerile din Moldova și va forma singur o majoritate în Parlament.

