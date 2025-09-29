Prima pagină » Actualitate » Alegerile parlamentare din Moldova, reflectate în presa internațională. Ce au descoperit jurnaliștii BBC la Chișinău

Alegerile parlamentare din Moldova, reflectate în presa internațională. Ce au descoperit jurnaliștii BBC la Chișinău

29 sept. 2025, 10:06, Actualitate
Alegerile parlamentare din Moldova, reflectate în presa internațională. Ce au descoperit jurnaliștii BBC la Chișinău
Alegerile parlamentare din Moldova, reflectate în presa internațională / Sursa FOTO: Shutterstock

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, s-a impus categoric în alegerile parlamentare din Republica Moldova, un scrutin care a fost considerat decisiv pentru orientarea viitoare a țării. BBC și alte publicații internaționale insistă asupra faptului că formațiunea pro-europeană este aproape să obțină majoritatea absolută în legislativul de la Chișinău.

Partidele apropiate de Moscova au fost „pulverizate” în acest scrutin, remarcă presa externă.

Reacții și contestări din partea opoziției

După numărarea a circa 99% dintre cele 1,6 milioane de voturi, PAS este creditat cu peste 44% dintre sufragii, în timp ce Blocul Electoral Patriotic, cu orientare pro-rusă, are 28%. Prezența la vot, de peste 52%, a fost semnificativ mai mare față de alegerile anterioare.

Fostul președinte Igor Dodon, principalul rival al Maiei Sandu, a contestat public rezultatele, acuzând o uriașă fraudă electorală. Tot el a chemat simpatizanții partidelor de opoziție la proteste în fața Parlamentului, luni, 29 septembrie.

În schimb, liderii PAS au îndemnat la calm și au arătat că grupări susținute de Rusia încearcă să destabilizeze procesul electoral.

Ziua votului a fost marcată de o serie de incidente: mai multe secții din diaspora, inclusiv din Italia, România, Spania și SUA, au primit alerte cu bombă. Situații similare au apărut și în Republica Moldova, iar autoritățile au arestat trei persoane suspectate că pregăteau manifestații de stradă.

Presa internațională remarcă faptul că întregul context din Moldova a fost complicat și de situația regiunii separatiste Transnistria, unde populația, majoritar pro-rusă, a reclamat îngrădiri la exercitarea dreptului de vot.

Dodon a susținut public că aceste limitări au afectat rezultatul scrutinului.

De altfel, BBC susține că a descoperit o reţea care promitea să dea bani celor care postează propagandă pro-rusă şi ştiri false pe social media. Ambasada Rusiei în Marea Britanie a respins acuzaţiile jurnaliștilor BBC, insistând asupra faptului că Moldova şi „sponsorii săi occidentali” încearcă să distragă atenţia de la „problemele interne ale Chişinăului”.

De asemenea, cei de la BBC au vizitat secții de votare în carE o cameră de filmat fusese așezată pe un trepied, cu vedere spre urnele transparente. Observatorii electorali au spus că se înregistra totul pentru a verifica dacă există raportări ale unor încălcări ale regulilor.

Politico remarcă miza alegerilor: direcția strategică a Moldovei

Și publicația Politico subliniază că scrutinul a fost crucial pentru viitorul geopolitic al Republicii Moldova. Date fiind rezultatele, se arată că partidul Maiei Sandu ar putea forma singur guvernul, fără să mai depindă de alianțe fragile, așa cum s-a întâmplat în trecut.

Oficiali moldoveni citați de Politico au atras atenția asupra unei campanii „fără precedent” de ingerință rusească, care a combinat resurse financiare considerabile, dezinformare bazată pe inteligență artificială și tentative de instigare la proteste violente.

Un rol important l-au avut din nou moldovenii din străinătate, în special cei din statele Uniunii Europene. Experți și organizații civice au remarcat că diaspora, recunoscută pentru orientarea sa pro-europeană, a avut o mobilizare semnificativă, capabilă să influențeze echilibrul votului.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat că aceste alegeri reprezintă „ultima șansă a Moscovei de a încerca să abată Republica Moldova de pe drumul european”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Câte voturi a obținut PAS la Moscova, în alegerile parlamentare din Moldova

Maia Sandu câștigă la PAS alegerile din Moldova. Partidul prezidențial se clasează pe primul loc cu aproape 50%, urmat de Blocul Patriotic (24,54%)

Traian Băsescu vrea să redevină MOLDOVEAN. Ce l-a împiedicat pe fostul președinte să-și recupereze cetățenia

MIZA alegerilor parlamentare din Republica Moldova. „Paradoxal, invazia Federației Ruse în Ucraina, un mare pas spre integrarea europeană a Moldovei”

Citește și

POLITICĂ Grindeanu: „Rezultatele votului din Rep. Moldova demonstrează maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana izolaţionismului şi regresului”
10:21
Grindeanu: „Rezultatele votului din Rep. Moldova demonstrează maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana izolaţionismului şi regresului”
POLITICĂ Băsescu, după votul din Moldova: Un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele
10:14
Băsescu, după votul din Moldova: Un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele
ANALIZĂ Jocul pe contre la înălțime și „ținta” ALASKA. Noi informații despre „întâlnirea” dintre avioanele F-16 americane și bombardierele rusești Tupolev Tu-95
10:00
Jocul pe contre la înălțime și „ținta” ALASKA. Noi informații despre „întâlnirea” dintre avioanele F-16 americane și bombardierele rusești Tupolev Tu-95
ACTUALITATE Dominic Fritz, după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare din Moldova: „O palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre”
10:00
Dominic Fritz, după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare din Moldova: „O palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre”
POLITICĂ Ilie Bolojan felicită „din inimă” Republica Moldova pentru mobilizarea la alegerile parlamentare și votul proeuropean
09:54
Ilie Bolojan felicită „din inimă” Republica Moldova pentru mobilizarea la alegerile parlamentare și votul proeuropean
Atac șocant în Maramureș. Un medic pe ambulanță, ÎNJUNGHIAT de un pacient cu probleme psihice în timpul transportului la spital
09:45
Atac șocant în Maramureș. Un medic pe ambulanță, ÎNJUNGHIAT de un pacient cu probleme psihice în timpul transportului la spital
Mediafax
Cum va arăta noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu va avea majoritate
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți de romani”
Mediafax
Estimare INS: Prețurile vor crește în următoarele trei luni. Ce procente anticipează managerii
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife artificiale
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Un cunoscut fotbalist din Franța a murit la 23 de ani! Sportivul s-a prăbușit în vestiar, chiar sub privirile colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
ELIXIRUL nemuririi, descoperit de primul împărat al Chinei?
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A fost printre primii comuniști români
Evz.ro
Ioana Popescu, de la devoratoarea de fotbaliști la femeia uitată de televiziuni. N-ar fi suportat viața în anonimat
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
RadioImpuls
Internetul EXPLODEAZĂ de reacții: "Ce am văzut? Nu cred? E real?". Ce a făcut Ahmed pentru Veronica e de domeniul fantasticului. Susținătorii concurentei din Casa Iubirii nu-și cred ochilor. Au rămas cu ochii lipiți de ecranul telefonului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Cine mi-a spus să ies?”: Vocile ciudate auzite de oamenii de știință într-un acvariu în 1984
VIDEO Ion Cristoiu: Jumătate din moldoveni nu s-au prezentat la urne: Un vot împotriva Maiei Sandu
10:21
Ion Cristoiu: Jumătate din moldoveni nu s-au prezentat la urne: Un vot împotriva Maiei Sandu
SPORT SCANDAL la CS Dinamo. Tatăl lui David Popovici, acuzat că a condiționat participarea copiilor la competiții de cumpărarea unui echipament
10:20
SCANDAL la CS Dinamo. Tatăl lui David Popovici, acuzat că a condiționat participarea copiilor la competiții de cumpărarea unui echipament
HOROSCOP Cele 3 zodii care au șansa să-și găsească adevărata dragoste, până pe 5 octombrie 2025. Norocul va fi de partea acestor nativi
09:57
Cele 3 zodii care au șansa să-și găsească adevărata dragoste, până pe 5 octombrie 2025. Norocul va fi de partea acestor nativi
EXTERNE Coreea de Nord și China se opun „HEGEMONISMULUI” și „unilateralismului”/ Miniștrii de Externe s-au angajat să mențină parteneriatul strategic
09:55
Coreea de Nord și China se opun „HEGEMONISMULUI” și „unilateralismului”/ Miniștrii de Externe s-au angajat să mențină parteneriatul strategic
EXTERNE Marea Britanie ar urma să impună condiții mai STRICTE pentru imigranții care doresc să obțină reședință permanentă
09:37
Marea Britanie ar urma să impună condiții mai STRICTE pentru imigranții care doresc să obțină reședință permanentă
ACTUALITATE Vremea în România, luni, 29 septembrie 2025. Temperatură maximă de 20°C. Sunt anunțate ninsori, astăzi
09:28
Vremea în România, luni, 29 septembrie 2025. Temperatură maximă de 20°C. Sunt anunțate ninsori, astăzi