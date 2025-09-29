Alegerile parlamentare din Moldova, reflectate în presa internațională. Ce au descoperit jurnaliștii BBC la Chișinău

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, s-a impus categoric în alegerile parlamentare din Republica Moldova, un scrutin care a fost considerat decisiv pentru orientarea viitoare a țării. BBC și alte publicații internaționale insistă asupra faptului că formațiunea pro-europeană este aproape să obțină majoritatea absolută în legislativul de la Chișinău.

Partidele apropiate de Moscova au fost „pulverizate” în acest scrutin, remarcă presa externă.

Reacții și contestări din partea opoziției

După numărarea a circa 99% dintre cele 1,6 milioane de voturi, PAS este creditat cu peste 44% dintre sufragii, în timp ce Blocul Electoral Patriotic, cu orientare pro-rusă, are 28%. Prezența la vot, de peste 52%, a fost semnificativ mai mare față de alegerile anterioare.

Fostul președinte Igor Dodon, principalul rival al Maiei Sandu, a contestat public rezultatele, acuzând o uriașă fraudă electorală. Tot el a chemat simpatizanții partidelor de opoziție la proteste în fața Parlamentului, luni, 29 septembrie.

În schimb, liderii PAS au îndemnat la calm și au arătat că grupări susținute de Rusia încearcă să destabilizeze procesul electoral.

Ziua votului a fost marcată de o serie de incidente: mai multe secții din diaspora, inclusiv din Italia, România, Spania și SUA, au primit alerte cu bombă. Situații similare au apărut și în Republica Moldova, iar autoritățile au arestat trei persoane suspectate că pregăteau manifestații de stradă.

Presa internațională remarcă faptul că întregul context din Moldova a fost complicat și de situația regiunii separatiste Transnistria, unde populația, majoritar pro-rusă, a reclamat îngrădiri la exercitarea dreptului de vot.

Dodon a susținut public că aceste limitări au afectat rezultatul scrutinului.

De altfel, BBC susține că a descoperit o reţea care promitea să dea bani celor care postează propagandă pro-rusă şi ştiri false pe social media. Ambasada Rusiei în Marea Britanie a respins acuzaţiile jurnaliștilor BBC, insistând asupra faptului că Moldova şi „sponsorii săi occidentali” încearcă să distragă atenţia de la „problemele interne ale Chişinăului”.

De asemenea, cei de la BBC au vizitat secții de votare în carE o cameră de filmat fusese așezată pe un trepied, cu vedere spre urnele transparente. Observatorii electorali au spus că se înregistra totul pentru a verifica dacă există raportări ale unor încălcări ale regulilor.

Politico remarcă miza alegerilor: direcția strategică a Moldovei

Și publicația Politico subliniază că scrutinul a fost crucial pentru viitorul geopolitic al Republicii Moldova. Date fiind rezultatele, se arată că partidul Maiei Sandu ar putea forma singur guvernul, fără să mai depindă de alianțe fragile, așa cum s-a întâmplat în trecut.

Oficiali moldoveni citați de Politico au atras atenția asupra unei campanii „fără precedent” de ingerință rusească, care a combinat resurse financiare considerabile, dezinformare bazată pe inteligență artificială și tentative de instigare la proteste violente.

Un rol important l-au avut din nou moldovenii din străinătate, în special cei din statele Uniunii Europene. Experți și organizații civice au remarcat că diaspora, recunoscută pentru orientarea sa pro-europeană, a avut o mobilizare semnificativă, capabilă să influențeze echilibrul votului.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat că aceste alegeri reprezintă „ultima șansă a Moscovei de a încerca să abată Republica Moldova de pe drumul european”.

