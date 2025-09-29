Băsescu, după votul din Moldova: Un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele

Traian Băsescu a avut luni dimineața o primă reacție în stilul său caracteristic după ce PAS a câștigat categoric alegerile din Republica Moldova cu peste 50% din voturile valabil exprimate. Votul, „o armă care nu ucide!”, începe mesajul fostului președinte al României.

„28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmași ai lui ȘTEFAN CEL MARE l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL”, adaugă Traian Băsescu.

După numărarea a 99,78% din secțiile de votare, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) conduce cu peste 50%, urmat de Blocul Patriotic cu 24% și BE „Alternativa” cu aproape 8%. Pe locul patru se află Partidul Nostru al lui Renato Usatîi cu 6,2%, iar PPDA ocupă poziția a cincea cu 5,62%.

Foto: Mediafax/ Andreea Alexandru