George Simion, prezent la cina Margeret Thatcher de la Roma, s-a fotografiat alături de Giorgia Meloni: „Este al patrulea an de când particip...”

15 dec. 2025, 08:20, Actualitate
Elita conservatorilor europeni s-a adunat la Roma pentru a marca cina Margaret Thatcher. Invitatul special a fost prim-ministrul Giorgia Meloni, care a primit statueta Leul, simbol al noii direcții. Un invitat neașteptat a fost președintele AUR, George Simion, care a postat pe X o fotografie alături de prim-ministru.

George Simion a postat pe contul său fotografia cu Giorgia Meloni, în dreptul căreia a scris: „Este al patrulea an de când particip la Atreju, la Roma.

Au trecut mai bine de trei ani de când coaliția de centru-dreapta conduce Italia.

AUR-Fratelli d’Italia-ECR – viitorul este al nostru!”

Miniștri, europarlamentari, jurnaliști, celebrități și personalități sportive, precum și invitata specială, Giorgia Meloni, au participat la seara desfășurată la Acvariul Roman din cartierul Esquilin din Roma.

Prim-ministrul a acceptat și statueta Leului, simbol al Noii Direcții și a ținut un mic discurs în fața celor aproape 300 de persoane care au fost prezente.

„Suntem de partea bună a istoriei”, a explicat prim-ministrul, amintind de valorile conservatoare, citându-l pe Roger Scruton. „A fi conservator înseamnă a apăra ceea ce iubești. Ți-e frică de alte identități doar dacă nu știi cine ești.”

Prim-ministrul a adăugat apoi că „mai este mult de lucru și de demonstrat că suntem la nivelul lui Margaret Thatcher. Mă consider un soldat al unei idei. Pe lângă prim-ministru, printre cei premiați s-au numărat istoricul și filosoful francez Remi Brague, redactorul-șef al „The Spectator” Michael Gove, lidera opoziției belaruse Sviatlana Tsikhanouskaya, jucătorul de golf Jack Nicklaus, fondatorul și CEO-ul Angel, Neal Harmon, și actorul Neal McDonough.

Cele mai noi