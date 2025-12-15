Prima pagină » Știri politice » Preşedintele Nicuşor Dan se întâlnește cu premierul finlandez, pentru a discuta securitatea UE în contextul războiului din Ucraina

Ruxandra Radulescu
15 dec. 2025, 08:31, Știri politice
Preşedintele Nicuşor Dan începe luni o vizită în Finlanda. Liderul de la Cotroceni participă marţi la summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo. La eveniment vor lua parte liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei.

Scopul summit-ului ca obiectiv un acord privind coopearea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE.

În prima zi a vizitei, preşedintele are pe agendă întrevederi cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Finlanda, cu premierul Petteri Orpo,cu reprezentanţi ai comunităţiiromâneşti, unde va rosti şi o alocuţiune.

Conform agendei anunţate de Administraţia Prezidenţială, luni, la ora 15.00, preşedintelere programată o întrevedere cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Finlanda, la sediul Asociaţiei Industriei de Apărare şi Aerospaţiale.

Două ore mai târziu, preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu prim-ministrul Fiblandei, Petteri Orpo, la reşedinţa oficială a acestuia.

Programul zilei de luni se încheie, la ora 18.15, cu întâlnirea cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Finlanda, la Ambasada României din Helsinki, unde va rosti o alocuţiune.

Marţi, preşedintele face o vizită la VTT Tehnical Research Centre of Finland.

La ora 11.00., preşedintele participă,alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo.

Va avea loc o primă sesiune de lucru pe tema „The EU’s Support for the Eastern Flank Countries”, urmată de un dejun de lucru pe tema „The Security Environment of the Eastern Flank”, de o sesiune de lucru pe tema „Securing the Eastern Flank – A Way Forward” şi de o conferinţă de presă comună a liderilor participanţi la Summit.

Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat duminică, într-un interviu pentru postul public YLE, că summitul flancului estic pe care îl convoacă marţi la Helsinki are ca scop ajungerea la un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE. La reuniune participă liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, României şi Bulgariei.

„Rusia reprezintă o ameninţare astăzi, mâine şi pe termen lung”, a declarat Orpo. „Cea mai mare presiune se exercită asupra graniţelor estice ale Europei”, a adăugat el, citat de Bloomberg.

Liderii doresc să „transmită un mesaj clar Bruxelles-ului” şi să obţină fonduri pentru proiecte, a explicat premierul finalndez.

Iniţial, există 1,5 miliarde de euro pentru proiecte-pilot, dar în următorul buget multianual care începe în 2027, fondurile pentru apărare ar putea ajunge la 135 de miliarde de euro, a spus Orpo. Grupul de ţări pe care îl convoacă intenţionează să solicite fonduri pentru a le utiliza în apărarea flancului estic, inclusiv îmbunătăţiri ale securităţii frontierelor, apărării aeriene, detectării şi contracarării dronelor şi dezvoltării forţelor terestre, a arătat el.

