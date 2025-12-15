Prima pagină » Actualitate » Câte pahare cu vin beau oamenii care trăiesc 100 de ani. „Zonele Albastre” unde durata de viață este mai mare

15 dec. 2025, 09:35, Actualitate
Locuitorii din așa-numitele „Zone Albastre”, adică regiuni ale lumii unde oamenii trăiesc mult peste media globală, urmează câteva principii simple în viață. Unul dintre ele, surprinzător pentru mulți, este consumul regulat și moderat de vin.

În lume există în mod oficial cinci „Zone Albastre”, unde șansele de a ajunge la 100 de ani sunt considerabil mai mici decât în alte regiuni. Costa Rica, Grecia și Japonia se numără printre ele, iar studiile artă că locuitorii de aici sunt de până la 10 ori mai predispuși să atingă vârste înaintate comparativ cu populația din Statele Unite ale Americii.

Câte pahare de vin beau oamenii care trăiesc 100 de ani

Pe lângă alimentația vegetală, restricția calorică și relațiile strânse cu familia și comunitatea, un alt detaliu atrage atenția: consumul de alcool, în special vinul, reprezintă o practică frecventă, dar stric moderată. În unele dintre aceste zone, oamenii beau constant unul sau două pahare pe zi.

Exploratorul și cercetătorul Zonelor Albastre, Dan Buettner, a explicat acest obicei într-o declarație: Oamenii din toate Zonele Albastre (cu excepția adventiștilor) consumă alcool moderat și regulat. Cei care beau moderat trăiesc mai mult decât cei care nu beau deloc. Secretul este să bei 1-2 pahare pe zi (de preferat vin Cannonau din Sardinia), cu prietenii și/sau la masă. Și nu, nu poți strânge băutura pe toată săptămâna ca să bei 14 pahare sâmbătă”.

Afirmația poate părea contradictorie, mai ales în contextul avertismentelor repetate ale organizațiilor medicale privind riscurile alcoolului pe termen lung: hipertensiune arterială, boli hepatice, accidente vasculare cerebrale și diverse tipuri de cancer.

Care sunt beneficiile vinului roșu

Dr. Gareth Nye, lector în Științe Biomedicale la Universitatea din Salford, a explicat anul trecut că vinul roșu, consumat cu moderație, ar putea avea totuși unele efecte benefice.

„Vinul roșu conține o substanță chimică numită resveratrol. Este un compus vegetal despre care s-a sugerat că are proprietăți antioxidante. Antioxidanții ajută la protejarea celulelor de deteriorare, iar la persoanele în vârstă această capacitate este diminuată”, a spus el.

