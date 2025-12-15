Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu participă la Consiliul Afacerilor Externe, la Bruxelles. Ce include agenda reuniunii

În cursul zilei de luni, 15 decembrie 2025, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, va fi prezentă la Bruxelles, acolo unde va participa la Consiliul Afacerilor Extrene. De altfel, aceasta va lua parte și la evenimente în marja acestei reuniuni.

Agenda acestei reuniuni va include, printre altele, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Va fi pus accentul pe aspecte geopolitice și geoeconomice, la reuniune participând și Andrii Sîbiha, ministrul ucrainean de Externe, prin videoconferinţă. Va fi trecută în agendă și situaţia din Orientul Mijlociu, inclusiv Siria şi Liban, şi China, notează Agerpres.

De altfel, ministrul de Externe Oana Țoiu va fi prezentă în cadrul unui mic-dejun informal al şefilor diplomaţiilor europene cu ministrul Afacerilor Externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan.

Oana Țoiu, ministrul de Externe al României / foto: Mediafax Foto

Oana Țoiu susține că România ar avea beneficii, dacă ajută Ucraina

Recent, ministrul de Externe al României declara, la deschiderea Forumului „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, faptul că România ar avea beneficii, dacă ajută în procesul Ucrainei de reconstrucție.

„În cadrul alocuţiunii sale, ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a subliniat importanţa fundamentală a unei păci juste şi durabile, în conformitate cu dreptul internaţional, a salutat eforturile diplomatice ale Statelor Unite ale Americii, precum şi implicarea substanţială în proces a statelor europene şi Ucrainei şi a arătat că orice proces îndreptat către ajungerea la pace trebuie să includă oferirea de garanţii de securitate solide şi credibile Ucrainei”, arată MAE într-un comunicat oficial. Vezi AICI mai multe informații.

Sursă foto: Mediafax Foto / Mihai Pop / DPA/Hepta

