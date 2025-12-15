Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc, pentru prima dată în sala de judecată. Magistrații decid azi dacă începe judecata

Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc pentru prima dată, față în față în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor. Magistrații decid luni, 15 decembrie, dacă începe judecata și ce măsuri preventive se impun.

În fața instanței sunt citați și cei 20 de mercenari acuzați că ar fi pregătit proteste violente în București, cu arme albe, pentru a destabiliza instituțiile statului după anularea alegerilor.

Potra este adus din arest, în timp ce Georgescu se află sub control judiciar, ambii încercând să trimită dosarul înapoi la Parchet, în ciuda probelor și declarațiilor martorilor.

La mai bine de un an de la dejucarea planului de lovitura de stat, Georgescu și Potra sunt puși față în față, fiind prima întâlnire a lor, după aducerea în cătușe a șefului mercenarilor, din Dubai.

Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul lui sunt în arest preventiv, după ce judecătorii Curții de Apel București au confirmat mandatele de arestare preventive care au fost emise în lipsă pe numele lor. Procesul de tentativă de lovitură de stat este în cameră preliminară.

În acest dosar, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, șeful mercenarilor, Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum si 20 de „locotenenți” ai lui Potra, au fost trimiși în judecată după planul de destabilizare care ar fi fost pus la cale la ferma din Ciolpani, plan în urma căruia, mai mulți apropiați ai lui Potra veneau cu mașinile în care aveau arme albe în București, ca să provoace proteste violente după anularea alegerilor.

FOTO: Mediafax

