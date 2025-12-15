Deși cancerul și demența sunt considerate printre cele mai grave amenințări la adresa sănătății, medicii atrag atenția asupra unei afecțiuni mult mai răspândite, care face mai multe victime decât acestea la un loc. Este vorba despre o boală adesea ignorată, cu evoluție lentă și simptome care apar prea târziu.

Atunci când vorbim despre cele mai periculoase boli ale secolului, majoritatea oamenilor se gândesc automat la cancer, demență sau la virusuri extrem de agresive.

Totuși, specialiștii avertizează că o altă afecțiune, mult mai discretă, afectează un număr uriaș de persoane la nivel global și are consecințe devastatoare asupra sănătății.

Această afecțiune este hipertensiunea arterială, cunoscută și sub denumirea de „boala tăcută”, scrie Click.ro.

O amenințare ignorată ani la rând de mii de pacienți

Hipertensiunea arterială este o afecțiune cronică tot mai răspândită, iar medicii atrag atenția că mulți pacienți ajung la spital abia atunci când boala a produs deja daune serioase organismului.

Pericolul major constă în faptul că hipertensiunea evoluează lent și, în multe cazuri, nu produce simptome evidente ani la rând. Din acest motiv, numeroase persoane nu știu că suferă de această afecțiune, iar diagnosticul este pus mult prea târziu.

Specialiștii subliniază că hipertensiunea arterială poate afecta mai mulți oameni decât cancerul și demența la un loc, fiind una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate ale ultimilor ani.

Hipertensiunea arterială este supranumită „boala tăcută” deoarece simptomele pot apărea chiar și la 10 ani de la debutul afecțiunii. În acest interval, tensiunea crescută poate afecta grav inima, creierul, rinichii și vasele de sânge, fără semnale clare de alarmă.

Atunci când apar, simptomele pot include dureri de cap persistente, amețeli și tulburări de vedere. În unele cazuri, pot fi observate și palpitații, dureri în piept, sângerări nazale sau dificultăți de respirație în timpul efortului.

„Boala tăcută”, greu de diagnosticat

Un alt motiv pentru care hipertensiunea este atât de periculoasă este faptul că simptomele pot fi ușor confundate cu alte afecțiuni. Mulți pacienți pun stările de rău pe seama stresului, oboselii sau vârstei, amânând astfel consultul medical.

Din acest motiv, medicii avertizează că hipertensiunea arterială rămâne una dintre cele mai subdiagnosticate boli, deși impactul său asupra sănătății publice este major.

În lipsa depistării la timp, această afecțiune poate avea consecințe grave și uneori fatale, tocmai pentru că acționează în tăcere, ani la rând.