Prima pagină » Sănătate » „Boala tăcută” care afectează mai mulți oameni decât cancerul și demența la un loc. Avertismentul medicilor

„Boala tăcută” care afectează mai mulți oameni decât cancerul și demența la un loc. Avertismentul medicilor

Mihai Tănase
15 dec. 2025, 09:25, Sănătate
„Boala tăcută” care afectează mai mulți oameni decât cancerul și demența la un loc. Avertismentul medicilor
Foto: Freepik.com

Deși cancerul și demența sunt considerate printre cele mai grave amenințări la adresa sănătății, medicii atrag atenția asupra unei afecțiuni mult mai răspândite, care face mai multe victime decât acestea la un loc. Este vorba despre o boală adesea ignorată, cu evoluție lentă și simptome care apar prea târziu.

Atunci când vorbim despre cele mai periculoase boli ale secolului, majoritatea oamenilor se gândesc automat la cancer, demență sau la virusuri extrem de agresive.

Totuși, specialiștii avertizează că o altă afecțiune, mult mai discretă, afectează un număr uriaș de persoane la nivel global și are consecințe devastatoare asupra sănătății.

Această afecțiune este hipertensiunea arterială, cunoscută și sub denumirea de „boala tăcută”, scrie Click.ro.

O amenințare ignorată ani la rând de mii de pacienți

Hipertensiunea arterială este o afecțiune cronică tot mai răspândită, iar medicii atrag atenția că mulți pacienți ajung la spital abia atunci când boala a produs deja daune serioase organismului.

Pericolul major constă în faptul că hipertensiunea evoluează lent și, în multe cazuri, nu produce simptome evidente ani la rând. Din acest motiv, numeroase persoane nu știu că suferă de această afecțiune, iar diagnosticul este pus mult prea târziu.

Specialiștii subliniază că hipertensiunea arterială poate afecta mai mulți oameni decât cancerul și demența la un loc, fiind una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate ale ultimilor ani.

Hipertensiunea arterială este supranumită „boala tăcută” deoarece simptomele pot apărea chiar și la 10 ani de la debutul afecțiunii. În acest interval, tensiunea crescută poate afecta grav inima, creierul, rinichii și vasele de sânge, fără semnale clare de alarmă.

Atunci când apar, simptomele pot include dureri de cap persistente, amețeli și tulburări de vedere. În unele cazuri, pot fi observate și palpitații, dureri în piept, sângerări nazale sau dificultăți de respirație în timpul efortului.

„Boala tăcută”, greu de diagnosticat

Un alt motiv pentru care hipertensiunea este atât de periculoasă este faptul că simptomele pot fi ușor confundate cu alte afecțiuni. Mulți pacienți pun stările de rău pe seama stresului, oboselii sau vârstei, amânând astfel consultul medical.

Din acest motiv, medicii avertizează că hipertensiunea arterială rămâne una dintre cele mai subdiagnosticate boli, deși impactul său asupra sănătății publice este major.

În lipsa depistării la timp, această afecțiune poate avea consecințe grave și uneori fatale, tocmai pentru că acționează în tăcere, ani la rând.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ EXCLUSIV Cum am ajuns să avem cel mai mic IQ din UE. Explicațiile unui psihoterapeut, pentru Gândul. Cum arată harta „inteligenței” europene
05:00
Cum am ajuns să avem cel mai mic IQ din UE. Explicațiile unui psihoterapeut, pentru Gândul. Cum arată harta „inteligenței” europene
NEWS ALERT Exclusiv Gândul. Caz de lepră și în Croația. România are deja două cazuri. Care este legătura dintre cele două țări
21:36
Exclusiv Gândul. Caz de lepră și în Croația. România are deja două cazuri. Care este legătura dintre cele două țări
SĂNĂTATE Sunt psiholog pentru cupluri: cei mai fericiți într-o relație fac aceste 7 lucruri în fiecare seară, pe care majoritatea oamenilor le ignoră
17:58
Sunt psiholog pentru cupluri: cei mai fericiți într-o relație fac aceste 7 lucruri în fiecare seară, pe care majoritatea oamenilor le ignoră
EXCLUSIV Situație periculoasă la Spitalul de Copii din Iași din cauza unei bacterii. Gândul a intrat în posesia rezultatelor buletinelor de analize. A fost instituită celula de criză
10:45, 13 Dec 2025
Situație periculoasă la Spitalul de Copii din Iași din cauza unei bacterii. Gândul a intrat în posesia rezultatelor buletinelor de analize. A fost instituită celula de criză
NEWS ALERT Situație de criză la Spitalul pentru copii „Sf. Maria” din Iași. Apa e infestată cu bacterii periculoase. Anunțul Ministerului Sănătății
20:56, 12 Dec 2025
Situație de criză la Spitalul pentru copii „Sf. Maria” din Iași. Apa e infestată cu bacterii periculoase. Anunțul Ministerului Sănătății
FLASH NEWS A fost confirmat al doilea caz de lepră în România. Ce spune Ministrul Sănătății despre situație
14:23, 12 Dec 2025
A fost confirmat al doilea caz de lepră în România. Ce spune Ministrul Sănătății despre situație
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal nu uită niciodată?
SPORT L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
11:38
L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
FLASH NEWS Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
11:32
Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
FLASH NEWS Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
11:31
Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
EXTERNE Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme
11:30
Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme
SPORT Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
11:25
Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”

Cele mai noi