🚨 Zelenski și emisarii lui Trump vor continua negocierile de pace la Berlin. Witkoff: „S-au făcut multe progrese”

10:25

Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat că negocierile care vizează încheierea războiului din Ucraina au ajuns într-un stadiu critic, însă liderii lucrează acum la trei documente care să aducă mai aproape pacea.

„Cred că ne aflăm într-un moment critic al negocierilor de pace și, în același timp, suntem probabil mai aproape de un acord de pace decât am fost vreodată în ultimii patru ani. Și, bineînțeles, lucrăm în prezent la trei documente. Primul este un document-cadru al unui plan de pace în 20 de puncte. Al doilea sunt garanțiile de securitate pentru Ucraina. Și al treilea este reconstrucția Ucrainei. Astfel, studiem acum detaliile împreună cu americanii, europenii și ucrainenii”, a transmis Alexander Stubb, într-un interviu pentru postul de radio Buitenhof.

În ciuda progreselor, președintele finlandez a avertizat că Rusia rămâne principala amenințare la adresa securității Europei și a lumii occidentale în general. De asemenea, el a avertizat că orice eventual acord de pace va implica probabil un compromis și ar putea să nu fie ceea ce mulți ar considera pe deplin echitabil.

Stubb și-a recunoscut dezamăgirea față de versiunea inițială a planului de pace și a spus că este nerealist să ne așteptăm ca toate cererile de lungă durată pentru o soluționare justă să fie îndeplinite. El a adăugat că Finlanda ar putea contribui la viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei, invocând capacitățile sale puternice de apărare.

Planul de pace, elaborat inițial de Statele Unite, a fost revizuit în ultima lună după criticile care au fost formulate conform cărora ar favoriza Rusia. De atunci, acesta a fost redus de la 28 de puncte la 20. Problemele teritoriale, în special viitorul regiunii Donbas, rămân cele mai controversate, Ucraina respingând propunerile de cedare a teritoriului.

Conform unor surse citate de The Wall Street Journal, Washingtonul își propune să ajungă la un acord de pace până la sfârșitul anului 2025, pe măsură ce discuțiile se intensifică între Kiev, aliații săi occidentali și mediatori.