Răzvan Lucescu, reacție după eșecul etapei în Grecia. PAOK a coborât pe locul 3 în campionat: „E vina mea”

15 dec. 2025, 09:27, Sport
Răzvan Lucescu / foto: Mediafax

Răzvan Lucescu a recționat, după eșecul marcat de PAOK, echipa pe care o antrenează. Tehnicianul i-a criticat dur pe jucător, după surpriza etapei în Grecia: echipa a pierdut în deplasarea de la Atromitos, scor final 0-2. După meci, antrenorul a susținut că vina i-ar aparține.

Deplasarea de la Atromitos a fost plină de surprize pentru Răzvan Lucescu. Antrenorul echipei PAOK a făcut o serie de declarații, după ce deplasarea a adus o coborâre pe locul 3 în clasamentul campionatului Greciei, scor final 0-2. În urma eșecului din teren, i-a criticat pe jucător că au tratat superficiali faza din care gazdele au deschis scorul. Acum, se pregătesc de duelul cu Panathinaikos.

Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK / foto: Mediafax

Răzvan Lucescu: „Putem spune că suntem într-o perioadă proastă”

Tehnicianul a mărturisit, în schimb, faptul că vina nu aparține în totalitate jucătorilor, ci și lui, arată ProSport.

„Chiar dacă nu-mi place să menționez acest lucru, avem multe absențe. Așadar, jucăm cu mulți jucători care evoluează în multe meciuri concentrate și dificile. În acest tip de meci nu ar trebui să primești primul gol, iar primul gol pe care l-am primit ar fi trebuit să-l evităm.

Nu este posibil ca un jucător advers să marcheze cu capul fără ca nimeni să sară, având în vedere că jucătorii noștri erau acolo. În ocaziile pe care le-am avut, nu am reușit să marcăm.

Chiar dacă echipa a pus presiune, a făcut-o într-un mod care nu a fost atât de dornic, ca să spunem așa, ceea ce a facilitat apărarea adversarului. Al treilea aspect are legătură cu lipsa mea de inspirație în ceea ce privește schimbările, pentru că atunci am părut mai confuzi.

În final, putem spune că suntem într-o perioadă proastă, lucrurile nu sunt în favoarea noastră, dar întotdeauna, după 2-3 zile, putem găsi ceva care să ne ajute să reacționăm”, a spus Răzvan Lucescu, după meci, citat de Metrosport.

Sursă foto: Mediafax Foto / George Fluster / Alexandru Dobre

Cele mai noi