12 aug. 2025, 22:35, Actualitate
George Simion: „PSD are întotdeauna ocazia să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”

George Simion a fost prezent în platoul Realitatea Plus. El a spus că partidul PSD are întotdeauna ocazia se reîntoarcă, vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”. În plus, liderul AUR reiterat că Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea țării.

PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu. Va face lucrul ăsta? Asta aș fi făcut-o eu în calitate de președinte al țării. Am spus-o de multe ori că eu, chiar dacă nu am dovezi, altele decât cele pe care le-am publicat, altele decât faptul că nu ne-a fost permis accesul la cele trei milioane două sute de mii de voturi suplimentare. Eu consider că acest scrutin a fost fraudat și sper să apară și mai multe voci din poporul român care să vadă acest lucru și să se ralieze acestei opinii. Domnul Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea românilor și trebuie să fie în fruntea românilor.

Faptul că, dintr-o eroare, dintr-o prostie, din cauza dezbinării în momente precum alegerile apar voci care duc românii să voteze altceva, și noi avem 20% în acest moment, în Parlamentul României, nu mai mult, nu înseamnă că alți parlamentari nu pot, în sfârșit, să se căiască, să revină la soluții și să accepte o guvernare, noi acceptăm cu orice forță politică, nu ne interesează, o guvernare în fruntea căreia să fie domnul Călin Georgescu. Deci, noi rămânem aceiași, așa cum am fost și în 2020 și așa cum am fost și în 2024. Nu ne dezicem, rămânem stabili, statornici în deciziile noastre. Cât timp eu voi fi președinte al AUR și cred că mă vor vota colegii pentru un nou mandat când avem Congresul, pe 1 decembrie”, a declarat George Simion.

