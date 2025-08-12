George Simion visează la guvernare, alături de PSD

George Simion a declarat, marți seara, la Realitatea Plus că va depune o nouă moțiune de cenzură împotriva guvernului și că intenționează să intre la Guvernare, chiar cu sprijinul PSD.

George Simion spune că va fi moțiune de cenzură în toamnă, după pachetul 2 de măsuri fiscale.

„Va veni pachetul doi, dacă va veni, dar în cele din urmă probabil o să existe o asumare a răspunderii, depunem și atunci o moțiune de cenzură, iar în sesiunea de toamnă mai avem dreptul la încă o moțiune de cenzură. Mulți zic „depuneți moțiuni doar de ochii lumii”, a spus Simion.

Simion, ferm convins că ar putea prelua Guvernarea

Liderul AUR a transmis că: „Noi ne vom consulta cu oamenii, pentru că suntem responsabili, pentru că ne-au dat încrederea lor foarte mulți români și intenționez să devin și mai serios dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare, pentru că este inevitabil, sperăm noi ca din toamnă să ajungem la guvernare”.

Întrebat dacă are șanse să ajungă la guvernare și dacă PSD le-ar vota moțiunea, Simion spune că vor exista și membri ai PNL care i-ar putea susține.