George Simion visează la guvernare, alături de PSD

George Simion a declarat, marți seara, la Realitatea Plus că va depune o nouă moțiune de cenzură împotriva guvernului și că intenționează să intre la Guvernare, chiar cu sprijinul PSD.
George Simion spune că va fi moțiune de cenzură în toamnă, după pachetul 2 de măsuri fiscale.
„Va veni pachetul doi, dacă va veni, dar în cele din urmă probabil o să existe o asumare a răspunderii, depunem și atunci o moțiune de cenzură, iar în sesiunea de toamnă mai avem dreptul la încă o moțiune de cenzură. Mulți zic „depuneți moțiuni doar de ochii lumii”, a spus Simion.
Simion, ferm convins că ar putea prelua Guvernarea
Liderul AUR a transmis că: „Noi ne vom consulta cu oamenii, pentru că suntem responsabili, pentru că ne-au dat încrederea lor foarte mulți români și intenționez să devin și mai serios dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare, pentru că este inevitabil, sperăm noi ca din toamnă să ajungem la guvernare”.
Întrebat dacă are șanse să ajungă la guvernare și dacă PSD le-ar vota moțiunea, Simion spune că vor exista și membri ai PNL care i-ar putea susține.
„Eu am văzut doi deputați PSD care asta au anunțat. Sunt serioși, nu sunt serioși, vor exista facțiuni în actualul PSD, nu pot să știu. Vor exista oameni cu demnitate și în cadrul PNL, nu pot să știu, noi trebuie să ne facem datoria, nu a dezertat niciun parlamentar AUR, cred că am construit de la 0,1% Alianța pentru Unirea Românilor și am devenit o forță”, mai spune Simion.