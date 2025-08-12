Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Pastila lui Cristoiu, ora 21:00: Un comunicat schizofrenic – Nicușor Dan pledează pentru integritatea Ucrainei, dar și pentru schimbul de teritorii

Pastila lui Cristoiu, ora 21:00: Un comunicat schizofrenic – Nicușor Dan pledează pentru integritatea Ucrainei, dar și pentru schimbul de teritorii

12 aug. 2025, 22:01, Pastila lui Cristoiu
Pastila lui Cristoiu, ora 21:00: Un comunicat schizofrenic - Nicușor Dan pledează pentru integritatea Ucrainei, dar și pentru schimbul de teritorii

„Presa pro-prezidențială, pentru că există o presa pro-prezidențială  și presă pro-guvernamentală, cum se împarte în presa pro-PSD, pro-PNL, pro-USR, gruparea anti-USR,  a făcut mare caz cu ceva ce a scris pe rețelele sociale neajutoratul Nicușor Dan, întors de la o nuntă din Moldova de pe pătura cu care a stat cu Maia Sandu,….. OH, PE PĂTURĂ, OH……a fost și ea la nuntă,  a scris că, titlul era „L-A PUS LA PUNCT PE TRUMP”.

Ce i-a zis lui Trump?

I-a zis lui Trump că România este pentru respectarea integrității teritoriale depline a Ucrainei și sigur, suntem într-o căcățoșenie românească. Nu putea să rămână așa. A zis și că „România și Nicușor Dan sprijină pe Donald Trump în eforturile sale de pace”.

Nu înțelegeți că avem lideri schizofrenici? Donald Trump vrea să facă pace, propunând Ucrainei să renunțe la niște teritorii. Nu poți să vii în prima parte că România e pentru o pace corectă și pentru integritate teritorială, am zis despre Ursula, dar suntem de acord și cu Trump. Domnule Nicușor, nu înțelegeți că asta e o schizofrenie?

Ori sunteți cu Ucraina până când rușii sunt aruncați în mare din Crimeea și Donbas?

Sau sunteți de acord cu planul de pace al lui Trump care prevede cedarea de teritorii?

Bă, suntem atât de proști?

Dacă iei orice declarație de politică externă a  liderilor noștri și o vâri într-un calculator, ia FOC. Se stinge. Se resetează! Pentru că nu înțelege când spui în prima parte că ești pentru integritate teritorială și sprijinim programul lui Trump.

Nu poți să fii și una și alta. Nu înțelegeți că ei nu știu? Și săracul Nicușor Dan, la fel ca și Bolojan, s-a trezit între  UE și cu ambițiile ei antiamericane și cu Trump anti-european. România, pe vremea lui Klaus Iohannis, era crăcănată cu unii și cu alții.

Se conturează un război! Este politica tradițională românească în care suntem cu toți și cu nimeni.

Cum să-i spui lui Zelenski la toamnă, dacă o mai fi până la toamnă, că de aia au lăsat întâlnirea pentru la toamnă, și să-i spui că ești pentru respectarea integrității teritoriale și pentru planul de pace care presupune cedarea de teritorii?

Cum să fiu eu liniștit când ăla de acolo are o problemă?

N-are LOGICĂ.

Și zice că a făcut și MATEMATICĂ.

Este cea mai schizofrenică politică pe care am văzut-o”, a spus Ion Cristoiu în ultimul său jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”.

