Publicistul Ion Cristoiu a zis într-o ediție specială a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” a analizat negocierile de la Palatul Cotroceni și a explicat de ce președintele a fost obligat constituțional să desemneze candidatul cu cele mai multe voturi declarate. Publicistul a subliniat că adevăratul cabinet care va fi învestit de Parlament va fi condus de liderul PSD, Sorin Grindeanu, în timp ce desemnarea lui Siegfried Mureșan reprezintă doar o etapă procedurală prin care șeful statului epuizează prima opțiune parlamentară. Urmărește emisiunea integral aici.

Președintele este obligat de Constituție să țină cont de propunerile venite la consultări

Ion Cristoiu a relatat că șeful statului a fost constrâns de litera legii să desemneze candidatul care a strâns cele mai multe voturi declarate în cadrul consultărilor politice. Publicistul a spus că președintele nu dispune de o libertate totală de decizie, ci este legat de ofertele prezentate oficial de partidele parlamentare.

„Deocamdată, președintele poate să epuizeze, să vadă și cealaltă parte. Au fost două oferte. Constituția are o prevedere, spune «după consultări». Păi, dacă după consultări, înseamnă că președintele nu poate să facă ce vrea el. Trebuie să țină cont de consultări. La consultări, partidele vin cu oferte. Au fost două oferte, una și una. A lui Siegfried Mureșan a întrunit condiția de cele mai multe șanse, cum a zis președintele în interviu”, a declarat Ion Cristoiu.

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Partidul Social Democrat are oportunitatea să preia conducerea viitorului executiv

Conform analizei lui Ion Cristoiu, susține că actuala etapă ar putea fi una de testare a majorității parlamentare, iar o eventuală formulă ulterioară, în care l-ar vedea pe Sorin Grindeanu, ar trebui să obțină efectiv voturile necesare pentru a trece de Parlament.

„Adevăratul guvern va fi al lui Sorin Grindeanu. Deci trebuia obligatoriu, având în vedere nuanța și, în mod corect, faptul că ceilalți aveau mai multe voturi. El se putea spânzura dacă propunea acum, PSD-ul îl mânca electoratul. Le-a dat posibilitatea să se verifice și următorul va fi cu adevărat guvernul care va trebui să treacă, pentru că parlamentarii se vor teme”, a spus Ion Cristoiu la„ Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

Epuizarea opțiunii de dreapta deschide calea către soluția propusă de social-democrați

Ion Cristoiu susține că președintele ar trebui să epuizeze toate variantele rezultate în urma consultărilor cu partidele. În opinia sa, Sorin Grindeanu putea fi o opțiune, însă nu avea suficient sprijin parlamentar până acum. Dacă propunerea cu Siegfried Mureșan nu trece de Parlament, Cristoiu spune că președintele ar trebui să ia în calcul și cealaltă variantă care ar fi Sorin Grindeanu. De asemenea, a adăugat că

„Din acest punct de vedere, președintele trebuia să epuizeze opțiunile. Putea să fie Grindeanu, dar nu avea cum, că avea puține. Se epuizează, poate trece. Dacă nu trece, atunci trebuie să ia și cealaltă ofertă, nu oferta AUR, că nici măcar nu a făcut ofertă”, mai adăugat jurnalistul Ion Cristoiu.

Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Siegfried Mureșan

La 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan și după două desemnări – Eugen Tomac și Adrian Veștea – care nu au dus la formarea unui nou Executiv cu puteri depline, președintele Nicușor Dan a făcut joi, 17 septembrie, cea de-a treia nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Este vorba despre europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea susținută de aripa liberală condusă de Ilie Bolojan, alături de USR.

Criza guvernamentală a început după demiterea cabinetului condus de premierul demis Ilie Bolojan

Criza politică de la Palatul Victoria s-a declanșat la data de 5 mai 2026, când moțiunea de cenzură împotriva executivului condus de premierul demis Ilie Bolojan a fost adoptată cu 281 de voturi favorabile în plenul reunit al Parlamentului. Ruptura din fosta coaliție a survenit după retragerea sprijinului politic de către PSD și demisia a șase miniștri social-democrați, pe fondul disputelor majore legate de măsurile fiscale și de un deficit de peste 30 de miliarde de lei din bugetul de stat.

Pentru acordarea votului de învestitură, noul cabinet are nevoie de sprijinul a cel puțin 233 de parlamentari din totalul de 466 de deputați și senatori. Anterior nominalizării lui Siegfried Mureșan, șeful statului a mai operat două desemnări: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul după zece zile, și Adrian Veștea, al cărui cabinet a obținut doar 189 de voturi favorabile în plen la data de 22 iunie 2026, eșuând să atingă majoritatea legală.

Ce urmează după desemnarea lui Siegfried Mureșan

Articolul 103 din Constituția României menționează că, după ce a fost desemnat de președinte pentremisiu funcția de prim-ministru, noul candidat are datoria de a cere, în termen de 10 zile, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. Ulterior, în ședință comună a celor două camere, Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor.

În prezent, Parlamentul României are 330 de deputați și 134 de senatori, ceea ce înseamnă că noul prim-ministru va avea nevoie de 233 de voturi pozitive pentru a prelua funcția din care a fost demis Ilie Bolojan la începutul lunii mai.