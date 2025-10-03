George Simion și-a văzut numele asociat în mai multe articole de presă din care reieșea că acesta ar fi transmis un apel la votul de duminică, din Republica Moldova. Liderul AUR a emis și un comunicat în care dezminte orice implicare a sa într-un astfel de context.

Simion pune totul pe seama „publicațiilor sistemului” și spune că „oricine poate verifica acest lucru pe conturile mele oficiale de socializare”.

„Dezmințire: Nu am făcut niciun apel la vot duminică, 28 septembrie În ciuda încercării jalnice de manipulare venite din partea uneia dintre publicațiile sistemului(…), vreau să fie foarte clar: pe 28 septembrie, când au avut loc alegerile în Republica Moldova, nu am lansat niciun apel la vot pentru Partidul Democrația Acasă. Oricine poate verifica acest lucru pe conturile mele oficiale de socializare. Ultima referire existentă public din partea mea sau a partidului AUR este făcută conform legii, vineri, 26 septembrie. Dar pentru brigada de casă a sistemului adevărul nu contează. Ei trebuie să inventeze permanent situații false pentru a lovi în AUR și pentru a pune bețe-n roate unui partid care a ajuns în Parlamentul de la Chișinău prin propriile forțe. Redau aici, pentru a nu mai exista dubii, pasajul din comunicatul oficial al AUR din 29 septembrie: ‹Felicităm Partidul Democrația Acasă pentru accederea în legislativul de la Chișinău, precum și actualul partid de guvernământ pentru victoria obținută. Nutrim aceleași sentimente unioniste și facem parte din aceeași familie europeană cu Partidul DA, iar relația noastră de cooperare este de notorietate.›”, se arată în comunicatul AUR.

