George Simion a anunțat că și-a anulat abonamentul la populara platforma de streaming Netflix, pe motiv că prin intermediul producțiilor difuzate ar promova „propagandă woke și pro-transgender” și a îndemnat publicul să îi urmeze exemplul, într-o postare pe X.

Liderul AUR, George Simion, a publicat, alături de mesajul în care anunță că a renunțat la abonamentul Netlflix, și o imagine cu formularul, în care și-a justificat gestul. Simion a bifat ca motiv: „Transgender propaganda”.

„Tocmai mi-am anulat abonamentul Netflix și îi îndemn pe toți să facă la fel. Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propagandă woke și pro-transgender. Gata!”, a scris Simion în mesajul publicat pe X.

Explicația fenomenului „cancel Netflix”

În ultima vreme platforma Netflix a avut parte de mai multe, inclusiv din partea miliardarului Elon Musk, care a acuzat, la rândul său, platforma de promovarea unei „agende woke și transgender”. Liderul AUR s-a alăturat, astfel boicotului lansat de cofondatorul Tesla.

Musk și-a încurajat, de asemenea, urmăritorii să își anuleze abonamentele, într-un mesaj pe X.

„Anulați Netflix pentru sănătatea copiilor voștri”, acuzând compania de promovarea acestei direcții ideologice.

Controversa are legătură cu reacțiile conservatoare față de un serial animat produs de Netflix, „Dead End: Paranormal Park”, care are un personaj transgender.

Serialul a fost anulat în 2023, după două sezoane. Creatorul său, Hamish Steele, a răspuns ulterior pe rețeaua socială Bluesky, unde a calificat situația drept „o zi ciudată” și a apărat show-ul ca fiind o producție „despre personaje bune și pline de empatie”.

