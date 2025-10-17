Gest extrem comis de un tânăr la Timișoara. Și-a dat foc în fața spitalului unde soția era internată, după ce a pierdut banii de tratament la PĂCĂNELE

Gest șocant comis de un tânăr de 26 de ani din Timișoara care a decis să-și încheie socotelile cu viața, după ce a pierdut la păcănele banii împrumutați pentru tratamentul soției sale, bolnavă de cancer. Bărbatul s-a stropit cu benzină și și-a dat foc chiar în fața Secției de Oncologie a Spitalului Municipal, unde soția era internată.

Incidentul șocant a avut loc joi seară, la doar câțiva metri de Secția de Oncologie a Spitalului Municipal Timișoara.

Potrivit anchetatorilor, tânărul s-a stropit cu benzină și și-a dat foc, după ce i-a mărturisit soției că a pierdut la păcănele toți banii destinați tratamentului ei. În ace moment, femeia, bolnavă de cancer, era internată în spital pentru ședințe de radioterapie. După ce a aflat că banii au fost pierduți, aceasta i-ar fi spus că vrea să se despartă de el, potrivit surselor citate de anchetatori.

Cuprins de disperare, bărbatul a mers până la intrarea în curtea spitalului, unde s-a stropit cu benzină și și-a dat foc. Norocul lui a fost că flăcările au fost observate imediat de către cadrele medicale din incinta spitalului, care au intervenit de urgență cu un extinctor pentru a-l salva.

„A avut intenția să intre în spital, în flăcări. Noi am auzit urlete în curte, așa că am coborât imediat. Au luat măsurile de stingere cu un stingător. Am încercat să liniștim soția și pe dânsul”, a povestit Tatiana Hagău, medic primar la Secția de Oncologie a Spitalului Municipal Timișoara, potrivit Știrileprotv.

Gestul extrem a șocat atât personalul medical, cât și pacienții și trecătorii din zonă.

„Păcănelele alea o distrus mii de vieți. Eu am văzut că s-o întâmplat ceva”, a spus o femeie care a asistat la scenă.

Păcănelele l-au distrus pe viață

Potrivit anchetatorilor, tânărul ar fi împrumutat banii pentru tratamentul soției de la un preot, sub pretextul că are nevoie urgentă de fonduri pentru medicația împotriva cancerului. Ulterior, gândindu-se că ar putea să-i înmulțească, i-a pierdut pe toți la jocuri de noroc.

După incident, bărbatul a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Timișoara, în stare critică. Medicii au reușit să-l stabilizeze, însă prognosticul rămâne rezervat.

„A venit într-o stare critică, cu arsură pe o suprafață de aproximativ 60-70% din suprafața corporală, inclusiv cu arsuri la nivelul căilor aeriene. Noi am început manevrele de resuscitare și de stabilizare”, a declarat Florin Aioanei, medic primar la Spitalul Județean Timișoara.

Bărbatul a fost operat în cursul nopții, iar medicii fac eforturi pentru a-i salva viața.

Incidentul a readus în atenție efectele devastatoare ale jocurilor de noroc asupra familiilor din România, o problemă socială în continuă creștere, care lasă în urmă drame greu de imaginat.