Prima pagină » Actualitate » Gest extrem comis de un tânăr la Timișoara. Și-a dat foc în fața spitalului unde soția era internată, după ce a pierdut banii de tratament la PĂCĂNELE

Gest extrem comis de un tânăr la Timișoara. Și-a dat foc în fața spitalului unde soția era internată, după ce a pierdut banii de tratament la PĂCĂNELE

Mihai Tănase
17 oct. 2025, 10:06, Actualitate
Gest extrem comis de un tânăr la Timișoara. Și-a dat foc în fața spitalului unde soția era internată, după ce a pierdut banii de tratament la PĂCĂNELE
Foto: Facebook/Ambulanța - Imagine cu rol ilustrativ

Gest șocant comis de un tânăr de 26 de ani din Timișoara care a decis să-și încheie socotelile cu viața, după ce a pierdut la păcănele banii împrumutați pentru tratamentul soției sale, bolnavă de cancer. Bărbatul s-a stropit cu benzină și și-a dat foc chiar în fața Secției de Oncologie a Spitalului Municipal, unde soția era internată.

Incidentul șocant a avut loc joi seară, la doar câțiva metri de Secția de Oncologie a Spitalului Municipal Timișoara.

Potrivit anchetatorilor, tânărul s-a stropit cu benzină și și-a dat foc, după ce i-a mărturisit soției că a pierdut la păcănele toți banii destinați tratamentului ei. În ace moment, femeia, bolnavă de cancer, era internată în spital pentru ședințe de radioterapie. După ce a aflat că banii au fost pierduți, aceasta i-ar fi spus că vrea să se despartă de el, potrivit surselor citate de anchetatori.

Cuprins de disperare, bărbatul a mers până la intrarea în curtea spitalului, unde s-a stropit cu benzină și și-a dat foc. Norocul lui a fost că flăcările au fost observate imediat de către cadrele medicale din incinta spitalului, care au intervenit de urgență cu un extinctor pentru a-l salva.

„A avut intenția să intre în spital, în flăcări. Noi am auzit urlete în curte, așa că am coborât imediat. Au luat măsurile de stingere cu un stingător. Am încercat să liniștim soția și pe dânsul”, a povestit Tatiana Hagău, medic primar la Secția de Oncologie a Spitalului Municipal Timișoara, potrivit Știrileprotv.

Gestul extrem a șocat atât personalul medical, cât și pacienții și trecătorii din zonă.

„Păcănelele alea o distrus mii de vieți. Eu am văzut că s-o întâmplat ceva”, a spus o femeie care a asistat la scenă.

Păcănelele l-au distrus pe viață

Potrivit anchetatorilor, tânărul ar fi împrumutat banii pentru tratamentul soției de la un preot, sub pretextul că are nevoie urgentă de fonduri pentru medicația împotriva cancerului. Ulterior, gândindu-se că ar putea să-i înmulțească, i-a pierdut pe toți la jocuri de noroc.

După incident, bărbatul a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Timișoara, în stare critică. Medicii au reușit să-l stabilizeze, însă prognosticul rămâne rezervat.

„A venit într-o stare critică, cu arsură pe o suprafață de aproximativ 60-70% din suprafața corporală, inclusiv cu arsuri la nivelul căilor aeriene. Noi am început manevrele de resuscitare și de stabilizare”, a declarat Florin Aioanei, medic primar la Spitalul Județean Timișoara.

Bărbatul a fost operat în cursul nopții, iar medicii fac eforturi pentru a-i salva viața.

Incidentul a readus în atenție efectele devastatoare ale jocurilor de noroc asupra familiilor din România, o problemă socială în continuă creștere, care lasă în urmă drame greu de imaginat.

Citește și

ALERTĂ Cine e de vină? „Au venit cei de la Distrigaz să verifice și au zis că nu e nimic, piuiau senzorii și cu gazul oprit”
11:45
Cine e de vină? „Au venit cei de la Distrigaz să verifice și au zis că nu e nimic, piuiau senzorii și cu gazul oprit”
ACTUALITATE 5,5 milioane de locuitori ar putea fi adăpostiți în 50.000 de buncăre. Ce țară NATO își poate proteja populația în caz de război
11:35
5,5 milioane de locuitori ar putea fi adăpostiți în 50.000 de buncăre. Ce țară NATO își poate proteja populația în caz de război
SPORT Lovitură pentru FCSB: îl pierde și pe Ngezana. Fundașul sud-african nu va juca în derby-ul cu Rapid
11:30
Lovitură pentru FCSB: îl pierde și pe Ngezana. Fundașul sud-african nu va juca în derby-ul cu Rapid
ACTUALITATE Ce fel de modificări nu pot face șoferii pe mașinile lor. Se raportează obligatoriu la RAR, iar sancțiunile sunt dure
11:24
Ce fel de modificări nu pot face șoferii pe mașinile lor. Se raportează obligatoriu la RAR, iar sancțiunile sunt dure
IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL Imagini dureroase după TRAGEDIA din Rahova. Oameni aruncați dintr-un bloc în altul
11:22
Imagini dureroase după TRAGEDIA din Rahova. Oameni aruncați dintr-un bloc în altul
ACTUALITATE Cât este factura de energie electrică la Casa Poporului. Curentul consumat de clădire într-o lună ar putea alimenta 4.200 de apartamente
11:02
Cât este factura de energie electrică la Casa Poporului. Curentul consumat de clădire într-o lună ar putea alimenta 4.200 de apartamente
Mediafax
Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Doi morți și 12 răniți | GALERIE FOTO-VIDEO
Digi24
ANALIZĂ Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea dintre Putin și Trump de la Budapesta
Cancan.ro
Vedetă TV, ucisă de iubit! Vecinii au fost martori la chinurile trăite de tânăra de 29 de ani. Polițiștii au intrat cu forța în casa ei
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Clipe de groază în blocul unde 2 etaje au explodat. Vecinii descriu momente teribile: „Ușa ne-a venit în cap. S-a simțit miros de gaz”
Digi24
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România
Cancan.ro
Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o mai recunoști! Ce este „dieta de urgență”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Femeia dispărută a fost găsită moartă într-o pădure la marginea Capitalei, ucisă chiar de iubitul fiicei sale de 14 ani. Mărturiile incredibile ale vecinilor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a filmului. Românii s-au îndrăgostit de filmul franțuzesc pentru ea
Evz.ro
Explozie în Rahova. Numărul morților urcă la trei. Sunt 13 răniți. Locuitorii blocului nu au voie să intre, clădirea e cu risc. Martori: Ieri a fost control de la gaze în bloc. Live text
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Filip, dezvăluire neașteptată în fața lui Ahmed! Ce i-a spus concurentul din Casa Iubirii colegului său nu poate fi uitat. Băieții, complet bulversați după ce au auzit discuția: "Ce?". Nu își reveneau din uimire
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este „efectul zilei de naștere”?
SPORT Ce spune Mihai Stoica despre Metaloglobus – CFR Cluj? Programul etapei 13 din Superliga
11:43
Ce spune Mihai Stoica despre Metaloglobus – CFR Cluj? Programul etapei 13 din Superliga
VIDEO Ion Cristoiu: Punând întâlnirea cu Putin la Budapesta, Trump sparge năsucul UE cu o lovitură de pumn zdravănă
11:34
Ion Cristoiu: Punând întâlnirea cu Putin la Budapesta, Trump sparge năsucul UE cu o lovitură de pumn zdravănă
LIVE UPDATE A 12-a zi de CRIZĂ în Franța. Un fost premier dezaprobă suspendarea reformei pensiilor. Philippe susține DEMITEREA lui Emmanuel Macron
11:15
A 12-a zi de CRIZĂ în Franța. Un fost premier dezaprobă suspendarea reformei pensiilor. Philippe susține DEMITEREA lui Emmanuel Macron
NEWS ALERT Elevii de la Liceul Bolinteanu, surprinși de explozie: „Au vrut să ne OMOARE copiii!” Câți sunt răniți
11:02
Elevii de la Liceul Bolinteanu, surprinși de explozie: „Au vrut să ne OMOARE copiii!” Câți sunt răniți
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „EUROPENII vor „saluta” conversația dintre Putin și Trump și vor repeta același narativ cu pacea justă”
11:00
Ion Cristoiu: „EUROPENII vor „saluta” conversația dintre Putin și Trump și vor repeta același narativ cu pacea justă”
EXCLUSIV Gândul a scris, Guvernul a reacționat. Declarațiile de avere și de interese ale Dianei Buzoianu, ministra Mediului, au fost publicate pe site
10:58
Gândul a scris, Guvernul a reacționat. Declarațiile de avere și de interese ale Dianei Buzoianu, ministra Mediului, au fost publicate pe site