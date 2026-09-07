Prima pagină » Știri externe » Pedro Sánchez avertizează după victoria AfD: „Amenințarea dreptei câștigă teren în Europa și în lume”

Pedro Sánchez avertizează după victoria AfD: „Amenințarea dreptei câștigă teren în Europa și în lume”

Pedro Sánchez avertizează după victoria AfD: „Amenințarea dreptei câștigă teren în Europa și în lume”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pedro Sánchez a reacționat luni la victoria AfD în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, în cadrul unei reuniuni interparlamentare a Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE). Sánchez consideră rezultatul obținut de partidul naționalist Alternativa pentru Germania în Saxonia-Anhalt un „avertisment” pentru Europa.

Sánchez: „Victoria AfD este un avertisment pentru Europa”

Sánchezb a spus că rezultatul alegerilor reprezintă atât un „avertisment”, cât și o confirmare a unei schimbări politice mai ample în Europa și în lume.

„Ceea ce am văzut ieri în Saxonia este un avertisment și cred că și o confirmare: un avertisment că amenințarea dreptei, în mare parte datorită cedării dreptei tradiționale, câștigă teren în Europa și în lume”, a declarat Sánchez, potrivit Anadolu.

Premierul spaniol Pedro Sánchez critică cedările dreptei tradiționale

Sánchez a pus o parte din responsabilitatea pentru ascensiunea AfD pe seama partidelor tradiționale de dreapta, despre care spune că au cedat în fața unor idei promovate de formațiunile radicale.

În opinia sa, acest fenomen nu se limitează la Germania. Premierul spaniol a susținut că forțele de extremă dreapta din Europa și de peste Atlantic atacă în prezent Spania, după opt ani de guvernare progresistă.

Sánchez a prezentat politica promovată de guvernul său drept o alternativă la discursul extremei drepte, pe care l-a asociat cu „ura”.

Sánchez: Guvernarea progresistă este „mai necesară ca niciodată”

Premierul spaniol a susținut că evoluțiile politice din Europa fac ca guvernarea de stânga din Spania să fie „mai necesară ca niciodată”.

Sánchez a prezentat Spania drept un exemplu de politici progresiste și a spus că țara se află în prima linie în ceea ce privește creșterea economică, crearea de locuri de muncă și consolidarea statului bunăstării.

„Lumea ne urmărește”, a afirmat premierul, susținând că Spania este „vârful de lance” al politicilor care urmăresc să combine dezvoltarea economică și ocuparea forței de muncă cu protecția socială.

El a inclus în această viziune și modul în care autoritățile răspund transformărilor provocate de digitalizare și tranziția ecologică.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Jordan Bardella spune că viitorul guvern francez nu va mai acorda ajutoare gratuite Ucrainei: „Franța se scufundă în datorii”
18:04
Jordan Bardella spune că viitorul guvern francez nu va mai acorda ajutoare gratuite Ucrainei: „Franța se scufundă în datorii”
EXTERNE AfD, mai aproape de putere în Saxonia-Anhalt. Ce partid anunță că nu îl va bloca pe Siegmund, liderul AfD din landul german
16:43
AfD, mai aproape de putere în Saxonia-Anhalt. Ce partid anunță că nu îl va bloca pe Siegmund, liderul AfD din landul german
REACȚIE Friedrich Merz se declară „profund șocat” după victoria AfD. Cancelarul german recunoaște că partidul său are o parte din vină
15:56
Friedrich Merz se declară „profund șocat” după victoria AfD. Cancelarul german recunoaște că partidul său are o parte din vină
CONTROVERSĂ Cum a ajuns AFD să câștige alegerile în Germania. Ce se ascunde în spatele uriașului val de popularitate care dă fiori adversarilor și Europei
14:43
Cum a ajuns AFD să câștige alegerile în Germania. Ce se ascunde în spatele uriașului val de popularitate care dă fiori adversarilor și Europei
PROIECT DE LEGE Wall Street Journal: Ucraina ia în considerare legalizarea industriei pentru adulți pentru a finanța războiul împotriva Rusiei
13:46
Wall Street Journal: Ucraina ia în considerare legalizarea industriei pentru adulți pentru a finanța războiul împotriva Rusiei
VIDEO Președintele Coreei de Sud, primit de Emmanuel Macron în Franța pentru summitul Lumière, dedicat viitorului cinematografiei și industriei video
13:02
Președintele Coreei de Sud, primit de Emmanuel Macron în Franța pentru summitul Lumière, dedicat viitorului cinematografiei și industriei video
Mediafax
Un lider AUR vrea să fie PREMIER: Mi-aș putea asuma această responsabilitate
Digi24
Un român a murit după ce bomba pe care o confecționase chiar el a sărit în aer în Italia
Cancan.ro
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Adevarul
Mașinile chinezești iau cu asalt Europa. Ce îi atrage pe cumpărători la mărcile din China
Mediafax
DEZVĂLUIRE: Adevăratele cauze ale insolvenței Petrotel ies la iveală. Câți bani mai are compania Lukoil
Click
Divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana Simion ia o turnură neașteptată! Ordin de protecție și brățară electronică
Digi24
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Cancan.ro
Radu Mazăre și Andreea Popescu, weekend împreună la Mamaia. În ce ipostază i-am surprins: 'Mai bine mai târziu decât niciodată'
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Descopera.ro
Ceva interesant se întâmplă cu peștii din ape tulburi
Mediafax Italia
ALERTĂ. Un CUNOSCUT MEZEL vândut într-o mare rețea de magazine este RETRAS din cauza Listeria!
Mediafax Spania
Locul de muncă pentru care poți primi... 2.500 de euro pe lună!
FLASH NEWS PNL și USR au semnat un acord în Parlament. Care este obiectivul înțelegerii
17:51
PNL și USR au semnat un acord în Parlament. Care este obiectivul înțelegerii
EXCLUSIV Un jurnalist german din Berlin, ex-Financial Times și Die Welt, explică, în exclusivitate pentru Gândul, victoria AfD:”Zilele lui Merz sunt numărate”. Cât de tensionată este situația politică în celelalte regiuni
17:43
Un jurnalist german din Berlin, ex-Financial Times și Die Welt, explică, în exclusivitate pentru Gândul, victoria AfD:”Zilele lui Merz sunt numărate”. Cât de tensionată este situația politică în celelalte regiuni
FLASH NEWS După ce au racolat ”extremiștii” de la SOS și POT, PNL – împreună cu USR – cer PSD să facă publice protocoalele de colaborare „cu extremiștii” și așteaptă decizia CCR pentru a-i scoate pe noii reprezentanți ai AUR din conducerea Camerei Deputaților
17:19
După ce au racolat ”extremiștii” de la SOS și POT, PNL – împreună cu USR – cer PSD să facă publice protocoalele de colaborare „cu extremiștii” și așteaptă decizia CCR pentru a-i scoate pe noii reprezentanți ai AUR din conducerea Camerei Deputaților
INEDIT În 2014, o femeie din Australia a cumpărat terenul unei plantații de trestie de zahăr, cu un vis ambițios. Ce a apărut acolo, 10 ani mai târziu
17:15
În 2014, o femeie din Australia a cumpărat terenul unei plantații de trestie de zahăr, cu un vis ambițios. Ce a apărut acolo, 10 ani mai târziu
EVENIMENT Banca Naţională a României lansează o bancnotă aniversară de colecție, dedicată lui Eugeniu Carada, fondatorul instituției
17:13
Banca Naţională a României lansează o bancnotă aniversară de colecție, dedicată lui Eugeniu Carada, fondatorul instituției
ULTIMA ORĂ Gheorghe Piperea, reproșuri la adresa conducerii AUR: „Senzația este că băltim / Puteam să punctăm în aceste luni / Mergem înainte doar în sondaje / În AUR există mai multe valori decât Simion și Georgescu”
16:30
Gheorghe Piperea, reproșuri la adresa conducerii AUR: „Senzația este că băltim / Puteam să punctăm în aceste luni / Mergem înainte doar în sondaje / În AUR există mai multe valori decât Simion și Georgescu”

Cele mai noi

Trimite acest link pe