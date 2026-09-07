Pedro Sánchez a reacționat luni la victoria AfD în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, în cadrul unei reuniuni interparlamentare a Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE). Sánchez consideră rezultatul obținut de partidul naționalist Alternativa pentru Germania în Saxonia-Anhalt un „avertisment” pentru Europa.

Sánchez: „Victoria AfD este un avertisment pentru Europa”

Sánchezb a spus că rezultatul alegerilor reprezintă atât un „avertisment”, cât și o confirmare a unei schimbări politice mai ample în Europa și în lume.

„Ceea ce am văzut ieri în Saxonia este un avertisment și cred că și o confirmare: un avertisment că amenințarea dreptei, în mare parte datorită cedării dreptei tradiționale, câștigă teren în Europa și în lume”, a declarat Sánchez, potrivit Anadolu.

Premierul spaniol Pedro Sánchez critică cedările dreptei tradiționale

Sánchez a pus o parte din responsabilitatea pentru ascensiunea AfD pe seama partidelor tradiționale de dreapta, despre care spune că au cedat în fața unor idei promovate de formațiunile radicale.

În opinia sa, acest fenomen nu se limitează la Germania. Premierul spaniol a susținut că forțele de extremă dreapta din Europa și de peste Atlantic atacă în prezent Spania, după opt ani de guvernare progresistă.

Sánchez a prezentat politica promovată de guvernul său drept o alternativă la discursul extremei drepte, pe care l-a asociat cu „ura”.

Sánchez: Guvernarea progresistă este „mai necesară ca niciodată”

Premierul spaniol a susținut că evoluțiile politice din Europa fac ca guvernarea de stânga din Spania să fie „mai necesară ca niciodată”.

Sánchez a prezentat Spania drept un exemplu de politici progresiste și a spus că țara se află în prima linie în ceea ce privește creșterea economică, crearea de locuri de muncă și consolidarea statului bunăstării.

„Lumea ne urmărește”, a afirmat premierul, susținând că Spania este „vârful de lance” al politicilor care urmăresc să combine dezvoltarea economică și ocuparea forței de muncă cu protecția socială.

El a inclus în această viziune și modul în care autoritățile răspund transformărilor provocate de digitalizare și tranziția ecologică.