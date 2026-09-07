Mai multe surse politice au confirmat pentru Gândul că președintele Nicușor Dan și-a fixat un termen limită pentru desemnarea următorului șef al Guvernului. Conform surselor, președintele va organiza o nouă rundă de negocieri oficiale cu liderii tuturor partidelor politice din Parlament, în urma cărora ar putea să facă propunerea de premier până la finalul acestei săptămâni. În caz contrar, sursele au mai menționat că numele noului prim-ministru desemnat de Nicușor Dan va fi cunoscut cel târziu până la data de 23 septembrie, atunci când șeful statului va conduce delegația României la sesiunea cu numărul 81 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc în Statele Unite ale Americii, la New York.

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Nicușor Dan ar putea desemna un nou premier până la sfârșitul acestei săptămâni

Sursele politice au confirmat pentru Gândul că președintele Nicușor Dan continuă discuțiile neoficiale cu toate formațiunile politice, în vederea desemnării următorului prim-ministru al României.

Totodată, conform surselor, șeful statului urmărește și organizarea unei noi runde de consultări oficiale cu liderii partidelor din Parlament pentru a putea, ulterior, să prezinte public numele premierului desemnat. Un astfel de scenariu s-ar putea materializa până la data de 15 septembrie, chiar în cursul acestei săptămâni.

23 septembrie: Termenul limită pe care și l-a fixat Nicușor Dan pentru desemnarea următorului prim-ministru

În cazul în care negocierile cu partidele nu duc nicăieri, sursele au confirmat pentru Gândul că Nicușor Dan și-ar fi fixat un deadline pentru numirea următorului candidat pentru funcția de șef al Guvernului. Este vorba de 23 septembrie, data la care președintele va conduce delegația României la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale ONU.

Mai mult decât atât, Nicușor Dan va susține, în plenul Adunării Generale, un discurs în cadrul căruia va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția României la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale.