În cadrul conferinței de presă de astăzi, reprezentanții PNL și USR au cerut PSD să facă publice protocoalele de colaborare. În același timp, formațiunile așteaptă decizia CCR pentru a-i scoate pe noii reprezentanți ai AUR din conducerea Camerei Deputaților.

Prima ședință a noii sesiuni parlamentare a Camerei Deputaților a început săptămâna trecută cu schimb tensionat de replici între reprezentanții partidelor. Disputa a izbucnit la stabilirea noii componențe a Biroului Permanent, asta după ce PNL și USR au acuzat că au pierdut câte o funcție care, potrivit înțelegerilor anterioare, le-ar fi revenit.

PNL și USR cer PSD să facă publice protocoalele de colaborare

A fost acordat câte un post de vicepreședinte pentru PSD, AUR, PNL și USR. Funcțiile de secretar ar urma să revină PSD, AUR, reprezentanților minorităților și SOS România, în timp ce posturile de chestor au fost repartizate PSD, AUR și UDMR.

Decizia a fost motivul boicotului organizat de PNL și USR săptămâna trecută. Acum, cele două formațiuni cer PSD să facă publice protocoalele de colaborare cu ”partidele extremiste”.

”Cerem în mod imperativ PSD să facă publice protocoalele pe care le-au încheiat cu partidele extremiste din Parlament. Vrem să știm și noi ce au semnat și la ce s-au angajat. S-au angajat pentru a avea voturi pentru a trece un guvern PSD-AUR-SOS?

Vrem să știm aceste lucruri, să publice aceste documente. Noi vom face public acordul de colaborare. Dorim să știm la ce s-a angajat coaliția toxică de guvernare PSD-AUR-SOS. Este spre binele societății să vadă toată lumea” , a declarat Alexandru Dimitriu.