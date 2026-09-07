A început ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), convocată de președintele Nicușor Dan luni, 7 septembrie, de la ora 15:00. Principalele puncte de pe agenda ședinței urmăresc Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, programul Armata României 2044, respectiv viitorul prezenței militare americane în Europa și pe teritoriul țării noastre. Totodată, va fi discutat şi documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în şedinţa de lucru interinstituţională din data de 13.08.2026.

Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, cel mai important punct pe ordinea de ziC

Cel mai important punct de pe ordinea de zi a ședinței CSAT îl reprezintă Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, document care vizează dezvoltarea și modernizarea capacităților militare ale României în următorul deceniu.

Pe ordinea de zi, se mai află subiectul „Termeni de referinţă privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forţelor SUA şi a locaţiilor de dislocare în Europa”, precum şi consolidarea prezenţei militare americane pe teritoriul României.

Tema este una de importanță strategică pentru România, în condițiile în care țara noastră are un rol important în arhitectura de securitate a flancului estic al NATO și găzduiește forțe și facilități militare ale Alianței.

„În cadrul şedinţei Consiliului, vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale”, au transmis reprezentanții Administraţiei Prezidenţiale, printr-un comunicat de presă publicat duminică, 6 septembrie.