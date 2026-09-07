Dominic Fritz spune că, după ce își va pierde mandatul de primar al Timișoarei, cel mai probabil va fi angajat de USR și va primi de la partid echivalentul salariului pe care îl încasa în funcția publică. Declarația a fost făcută chiar de liderul USR, care susține că aceasta ar fi soluția „cea mai transparentă”, pentru a nu exista suspiciuni cu privire la sursa veniturilor sale. Nu e prima dată când USR-iștii devalizează conturile partidului pentru beneficii proprii. Și senatorul Cristian Ghinea încasa 5.000 de euro de la partid.

Dominic Fritz spune că va încasa de la USR salariul pe care îl încasa ca primar al Timișoarei

Fritz justifică decizia prin nevoia de transparență și spune că preferă ca sursa veniturilor sale să fie cunoscută, în loc să apară suspiciuni că ar depinde financiar de alte persoane.

”Cel mai probabil așa va fi, o să fiu angajat la partid, o să primesc salariul meu de primar, nu mai mult, nu mai puțin, acolo. Cred că este corect așa, pentru că, să zicem, foarte populist, aș putea zice: «Nu iau bani de la partid», dar în al doilea podcast o să mă întrebați: «Domnule Fritz, din ce trăiți?».

Și nu vreau să existe vreo suspiciune că aș fi dependent de alții și tocmai de aceea cel mai transparent este acesta”, a declarat Dominic Frtiz, pentru defapt.ro.

Senatorul Cristian Ghinea încasa 5.000 de euro de la USR

O astfel de situație readuce însă în discuție modul în care partidele folosesc banii pe care îi primesc, inclusiv subvențiile acordate de la bugetul de stat. Un caz similar a fost cel al fostului ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea. USR i-a plătit acestuia 5.000 de euro brut, în calitate de coordonator al unui departament intern al formațiunii.

Ghinea s-a numărat printre politicienii care, după ieșirea USR de la guvernare, nu au revenit într-o funcție publică. El a ajuns să coordoneze Departamentul de Politici Publice al partidului. Potrivit unui document din 2023 privind cheltuielile Secretariatului General al USR, o parte dintre banii formațiunii au ajuns, începând din 2022, la firma Thinking Ahead Research and Consultancy SRL, al cărei unic acționar și administrator era Cristian Ghinea.

În mai multe luni au fost înregistrate plăți de aproximativ 25.000 sau 29.000 de lei către companie.

Ulterior, potrivit informațiilor publicate de Adevărul, proiectul de finanțare a Departamentului de Politici Publice prevedea un salariu brut de 5.000 de euro pentru coordonator și de 4.000 de euro pentru coordonatorul adjunct. Alte poziții din departament urmau să fie remunerate cu sume cuprinse între 11.000 și 14.500 de lei brut.

În cazul lui Fritz, rămâne de clarificat și cuantumul exact al venitului la care face referire atunci când spune că ar urma să primească „salariul meu de primar”. Potrivit declarației sale de avere, făcută publică la finalul anului 2024, Dominic Fritz încasa anual 16.992,50 RON de la Primăria Timișoarei, adica aproximativ 3.236 € pe lună.