În anul 2027, deficitul bugetar s-ar putea situa la circa 5,5% din PIB, ușor peste țintele Guvernului, în contextul continuării procesului de corectare a deficitului finanțelor publice, potrivit raportului Consiliului Fiscal (CF).

Estimarea, care reprezintă o evaluare a Consiliului Fiscal, depășește ușor țintele asumate de Guvern prin Strategia fiscal-bugetară, respectiv 5,1% cash și 5,2% deficit bugetar ESA (standardul UE), pentru anul viitor. Însă cheltuielile cu salarii și pensii nu trebuie să crească mai puternic decât PIB.

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Cheltuielile cu salarii și pensii nu trebuie să crească peste PIB-ul nominal

Consiliul accentuează nevoia de stabilitate politică, atrăgând atenția că pentru 2027, cheltuielile cu salarii și pensii nu trebuie să crească mai puternic decât PIB-ul nominal. De asemenea, o eventuală indexare trebuie să fie prudentă.

Reamintim că România a semnat un acord pe 7 ani, în 2024, cu Comisia Europeană pentru reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB și pentru stabilizarea datoriei publice. Scopul este de a respecta pragul de 60% din PIB, indicator depășit recent.

În 2024, România a avut un deficit bugetar ESA (standardul UE) de 9,3% din PIB, iar pentru anul acesta, țintele sunt de 6% ESA și 6,2% cash. Guvernele au început un program sever de ajustare bugetară, primele măsuri, înghețarea pensiilor și salariilor pentru 2025 și unele creșteri de taxe, fiind decise în decembrie 2024. Ulterior, în iulie 2025, noul guvern a încghețat pensiile și salariile și pentru 2026 și a adoptat noi creșteri, semnificative, de taxe.

Președintele CF, Daniel Dăianu: România trăiește pe datorie

Într-un amplu comentariu pe marginea raportului, președintele CF, Daniel Dăianu, atrage atenția că rectificarea bugetară şi construcţia bugetului pentru 2027 implică formarea unui guvern cu puteri depline. În 2025 a fost demarată o corecție bugetară de amploare, precizează Dăianu. Însă căderea guvernului Bolojan complică situația economică. Dăianu amintește că România trăiește de mulți ani pe datorie, din cauza unei politici bugetare greșite, o situație alarmantă.

„Situația politică internă complică procesul de consolidare bugetară, într-un context internațional ce este tot mai nefavorabil. De ani buni, România trăia mult peste posibilități din cauza unor politici bugetare greșite și era numai o chestiune de timp confruntarea cu o realitate foarte dură: iminența unei corecții bugetare de amploare.

Corecția bugetară e inevitabilă

În continuare, acesta transmite că economia axată de consum va fi taxată. În plus, este nevoie de reforma salarizării unitare, care ar corecta inechităţile în evoluţia salariilor din sectorul public.

Pierderea de 770 milioane euro este un cost pentru buget, dar nu poate cauza în sine un derapaj. România are nevoie stringentă de reforma salarizării unitare, deoarece aceasta ar corecta inechități și ar asigura predictibilitate în evoluția salariilor în sectorul bugetar, care să nu mai cunoască salturi ce primejduiesc finanțele publice.

Dăianu mai arată că, pentru 2027, cheltuielile publice prognozate cu salarii și pensii nu trebuie să depășească ca ritm de creștere dinamica PIB-ului nominal, iar indexarea trebuie să fie prudentă.