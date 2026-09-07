Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe, numește „iresponsabilitate politică” datele dezastruoase înregistrate de Guvernul Bolojan. Reacția vine după ce Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat, în trimestrul II 2026, o scădere cu 0,4% pe seria brută şi cu 2,0% pe seria ajustată.
„Așa arată iresponsabilitatea politică!!!”, este mesajul notat de Adrian Câciu pe Facebook, în urmă cu scurt timp.
În postarea de pe Facebook, fostul ministru al Finanțelor a arătat evoluția Produsului Intern Brut (PIB) pentru trimestrele IV (2025), I (2026) și II (2026). Datele indică:
Produsul Intern Brut (PIB) al României a scăzut cu 1,6% în termeni reali în primul semestru din 2026, față de aceeași perioadă din 2025. În prețuri curente, PIB-ul a fost estimat la 1,023 trilioane de lei, potrivit Institutului Național de Statistică (INS). PIB-ul României a depășit 900 de miliarde de lei în primul semestru din 2026, în prețuri curente.
Cele mai mari scăderi ale activității au fost în comerț, transport, hoteluri și restaurante, cu 3,9%. Industria a scăzut cu 2,9%, iar informațiile și comunicațiile cu 3,5%. Tranzacțiile imobiliare au coborât cu 4,5%, în timp ce administrația publică, educația și sănătatea au scăzut cu 1,7%.
În acest sens, un avertisment a fost transmis și de Consiliul Fiscal. Deficitul bugetar al României ar putea ajunge la aproximativ 5,5% din PIB în 2027, potrivit Consiliului Fiscal. Estimarea este ușor peste ținta Guvernului, de 5,1% cash și 5,2% deficit bugetar ESA (standardul UE). Cheltuielile cu salariile și pensiile nu ar trebui să crească mai rapid decât PIB-ul.
Consiliul Fiscal recomandă prudență în privința majorării salariilor și pensiilor în 2027. Cheltuielile nu ar trebui să crească mai rapid decât PIB-ul nominal, iar eventualele indexări trebuie făcute cu atenție. România are un acord cu Comisia Europeană pentru reducerea deficitului sub 3% din PIB și stabilizarea datoriei publice. Scopul este de a respecta pragul de 60% din PIB, indicator depășit recent.
Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto