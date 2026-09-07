Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe, numește „iresponsabilitate politică” datele dezastruoase înregistrate de Guvernul Bolojan. Reacția vine după ce Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat, în trimestrul II 2026, o scădere cu 0,4% pe seria brută şi cu 2,0% pe seria ajustată.

„Așa arată iresponsabilitatea politică!!!”, este mesajul notat de Adrian Câciu pe Facebook, în urmă cu scurt timp.

Sondaj Gândul După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În postarea de pe Facebook, fostul ministru al Finanțelor a arătat evoluția Produsului Intern Brut (PIB) pentru trimestrele IV (2025), I (2026) și II (2026). Datele indică:

Trimestrul IV (2025) – o scădere cu 1,4%;

Trimestrul I (2026) – o scădere cu 1,1%;

Trimestrul II (2026) – o scădere cui 2%.

Produsul Intern Brut continuă să se prăbușească

Produsul Intern Brut (PIB) al României a scăzut cu 1,6% în termeni reali în primul semestru din 2026, față de aceeași perioadă din 2025. În prețuri curente, PIB-ul a fost estimat la 1,023 trilioane de lei, potrivit Institutului Național de Statistică (INS). PIB-ul României a depășit 900 de miliarde de lei în primul semestru din 2026, în prețuri curente.

Cele mai mari scăderi ale activității au fost în comerț, transport, hoteluri și restaurante, cu 3,9%. Industria a scăzut cu 2,9%, iar informațiile și comunicațiile cu 3,5%. Tranzacțiile imobiliare au coborât cu 4,5%, în timp ce administrația publică, educația și sănătatea au scăzut cu 1,7%.

Ce avertizează Consiliul Fiscal

În acest sens, un avertisment a fost transmis și de Consiliul Fiscal. Deficitul bugetar al României ar putea ajunge la aproximativ 5,5% din PIB în 2027, potrivit Consiliului Fiscal. Estimarea este ușor peste ținta Guvernului, de 5,1% cash și 5,2% deficit bugetar ESA (standardul UE). Cheltuielile cu salariile și pensiile nu ar trebui să crească mai rapid decât PIB-ul.

Consiliul Fiscal recomandă prudență în privința majorării salariilor și pensiilor în 2027. Cheltuielile nu ar trebui să crească mai rapid decât PIB-ul nominal, iar eventualele indexări trebuie făcute cu atenție. România are un acord cu Comisia Europeană pentru reducerea deficitului sub 3% din PIB și stabilizarea datoriei publice. Scopul este de a respecta pragul de 60% din PIB, indicator depășit recent.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto