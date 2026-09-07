Lucrările din zona Podului Constanța ar urma să fie finalizate în jurul datei de 15 octombrie. Intervențiile fac parte din Lotul 4 al proiectului de modernizare a infrastructurii de tramvai, tronson care se întinde pe aproape opt kilometri și are termen general de finalizare în 2027. În ultimele săptămâni, constructorul și-a intensificat ritmul de lucru și a intervenit inclusiv în weekend, în condițiile în care șantierul afectează una dintre cele mai aglomerate zone de trafic din nordul Capitalei. În prezent, circulația este îngreunată de restricțiile instituite în zona lucrărilor, unde traficul este redus la o singură bandă pe sens.

„ Tronsonul face parte din Lotul 4, care se întinde pe aproape 8 km.

CARE ESTE STADIUL LUCRĂRILOR

Lotul 4 este în graficul de execuție și are termen de finalizare 2027.

Însă, constructorul s-a mobilizat, a lucrat inclusiv în weekend astfel că șantierul de la Podul Constanța va fi închis în jur de 15 octombrie.

Este o zonă foarte circulată, unde traficul se îngustează la o bandă pe sens. De aceea am insistat să urgentăm lucrările și să redeschidem traficul la două benzi pe sens”, scrie pe pagina Primăriei București de Facebook. Sondaj Gândul După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale? DA

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NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate Loading ... Loading ... Tronsonul de 8 km cuprinde mai multe bulevarde importante

Tronsonul de aproape 8 kilometri cuprinde zonele Bd. Mihalache, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, Bd. Gloriei și mai multe străzi adiacente. În zona Podului Constanța, muncitorii au montat traversele și șinele și au instalat sistemele de calaj, care permit aducerea șinei la cota asfaltului. În prezent, acestea sunt măsurate și fixate cu precizie milimetrică, atât pe înălțime, cât și în ceea ce privește distanța dintre ele. În etapa următoare vor fi turnate două straturi de beton, urmate de alte două straturi de asfalt.

„CE S-A LUCRAT

Muncitorii au montat traversele, șinele, au pus sistemele de calaj care aduc șina la cota asfaltului;

Astăzi, măsoară și fixează șinele la distanță milimetrică atât pe înălțime, cât și între ele.

Urmează să toarne două straturi de beton și încă două de asfalt.

Lotul 4 se întinde între Bd. Mihalache, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, Bd. Gloriei și câteva străzi adiacente”, mai scrie pe Facebook-ul Primăriei Capitalei. Lucrările pentru lărgirea carosabilului vor începe din 2028

În timpul lucrărilor, traficul în zona Podului Constanța a fost restricționat la o bandă pe sens, ceea ce a dus la îngreunarea circulației într-unul dintre punctele intens circulate ale Capitalei. Primăria spune că a solicitat urgentarea lucrărilor pentru ca traficul să poată reveni la două benzi pe sens.

Primăria Capitalei a anunțat și un proiect separat pentru lărgirea carosabilului pe Podul Constanța. Pentru acesta urmează să fie contractat studiul de fezabilitate. Proiectul va presupune și exproprieri, după care autoritățile intenționează să organizeze licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor. Potrivit estimărilor prezentate de Primăria București, lucrările pentru lărgirea carosabilului ar putea începe în 2028.

„Și, da, vom lărgi carosabilul pe Podul Constanța!

Urmează să contractăm studiul de fezabilitare. Aici va fi nevoie de exproprieri, apoi vom da drumul la licitația pentru proiectare și execuție.

Estimăm că șantierul îl vom deschide în 2028.

Bucureștiul se transformă!”, anunță Primăria București.

Demarate în luna aprilie, lucrările de pe Lotul 4 de modernizare a liniilor de tramvai din București au avansat rapid în luna mai. Este vorba despre tronsonul Clăbucet (limita șantierului M6) – Jiului, care include Calea Griviței, zona Pod Constanța și Bucureștii Noi. Din 29 iunie a fost restricționat traficul auto din zonă.

Inaugurat în 2011, podul nu a avut niciodată recepția finală

Podul Basarab a fost dat în funcție acum 15 ani, dar în mod paradoxal, recepția finală nu a fost făcută niciodată. Lipsa recepției a împiedicat realizarea lucrărilor de mentenanță impuse.

Primăria Capitalei a finalizat proiectarea lucrărilor și a stabilit costurile împreună cu constructorul. Scopul lucrărilor actuale este obținerea recepției finale a podului, a mai punctat Ciucu.