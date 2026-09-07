În urmă cu zece ani, o fostă plantație de trestie de zahăr din Queensland, Australia, devenise un teren dezolant, care nu mai semăna nicicum cu pădurea tropicală care acoperea, cândva, regiunea.

Cum a fost transformată fosta plantație din Queensland în pădure tropicală

În prezent, același loc s-a transformat într-o pădure tropicală magnifică, datorită conservaționistei Annie Schoenberger și a sutelor de voluntari.

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Scheonberger a cumpărat proprietatea de lângă Wonga Beach în 2014, cu un obiectiv ambițios: să readucă la viață pădurea tropicală.

Restaurarea zonei a început în 2015, urmată de plantarea a peste o sută de mii de copaci.

În următorii 10 ani, peste 119.000 copaci au fost plantați pe 18 hectare, la NightWings Rainforest Center.

În loc să creeze o simplă plantație de copaci, proiectul s-a concentrat pe plantarea a diferite specii din pădurea tropicală, pentru a reconstrui un ecosistem divers.

Rezultatele au fost remarcabile. Pe măsură ce vegetația și-a revenit, viața sălbatică a fost resuscitată, folosind zona ca sursă de mâncare și adăpost.

Vulpi zburătoare, casuari sudici și zeci de alte specii de animale au fost înregistrate în jurul proprietății. Studiile au identificat peste 75 de specii de faună, inclusiv animale considerate vulnerabile sau amenințate.

Restaurarea a adus beneficii și mediului local, dincolo de pădurea în sine. Habitatele umede au fost reconstruite, în timp ce vegetația îmbunătățită a contribuit la stabilizarea solului și la reducerea sedimentelor care se scurg în căile navigabile din apropiere.

În mai 2026, guvernul din Queensland a recunoscut oficial valoarea uriașă de conservare a zonei de 18 hectare, acordându-i protecție Categoria A.

Proiectul NightWings demonstrează impactul major pe care îl poate avea reconstrucția ecologică pe termen lung.

Ceea ce era cândva un simplu teren agricol s-a transformat într-o fabuloasă pădure tropicală, un refugiu vital pentru viața sălbatică. Povestea lui Schoenberger rămâne una cu impact puternic și ne readuce aminte că, desigur, cu răbdare, implicare și susținerea comunității, zonele cu probleme ecologice se pot bucura de o a doua viață.

Sursa foto: timesofindia.indiatimes.com