După victoria de weekend-ul acesta din Saxonia, liderul AfD și candidat la funcția de premier, Ulrich Siegmund, are șanse să câștige dacă primește spijinul indirect al partdului naționalist BSW (Alianța Sarah Wagenknecht). Reprezentanții BSW au declarat că nu-l vor susține pe Seigmund, dar nici nu vor fi contra. Așadar, dacă Ulrich Siegmund ajunge în al treila tur de scrutin, deputații BSW spun că se vor abține. Înainte de alegeri, celelalte partide au anunțat clar că nu vor să formeze o alianță cu AfD. Totuși, șefa partidului, Alice Weidel, a lăsat să se înțeleagă că este deschisă negocierilor după ce AfD a obținut procentul câștigător de 45,4%.

BSW nu exclude o înțelegere cu AfD: „Trebuie să ținem cont de votul oamenilor”

Thomas Schulze, unul dintre principalii candidați ai BSW la alegerile pentru parlamentul regional din Saxonia-Anhalt, a declarat pentru radioul public german că partidul își menține poziția de a se abține în cazul unui al treilea tur de scrutin pentru alegerea premierului landului. Astfel, BSW nu ar vota pentru Siegmund, dar nici nu ar vota împotriva acestuia, ceea ce i-ar putea facilita candidatului AfD preluarea funcției.

Thomas Schulze a adăugat că partidul lui a afirmat din totdeauna că „nu participă la o politică de izolare” și dorește să comunice cu toate partidele. Acesta a mai menționat că BSW nu este un pion, ci din contră acest rol este jucat de celelalte partide. De asemenea, Thomas Schulze spune că trebuie să se țină cont de votul oamenilor pentru că 44% dintre aceștia au ales partidul AfD și pentru el acest lucru înseamnă de fapt democrație. BSW a intrat la limită în parlamentul regional, cu un procent de 5,3%.

„Văd AfD ca pe un partid care a fost votat de 44% dintre oamenii de aici. Și trebuie să țin cont de asta. Pentru mine, asta înseamnă democrație. Există puncte comune cu AfD, de exemplu, în ceea ce privește cererea de a ridica sancțiunile împotriva Rusiei”, a susținut Thomas Schulze, unul dintre principalii candidați ai BSW la alegerile pentru parlamentul regional din Saxonia.

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