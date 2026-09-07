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AfD, mai aproape de putere în Saxonia-Anhalt. Ce partid anunță că nu îl va bloca pe Siegmund, liderul AfD din landul german

AfD, mai aproape de putere în Saxonia-Anhalt. Ce partid anunță că nu îl va bloca pe Siegmund, liderul AfD din landul german
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După victoria de weekend-ul acesta din Saxonia, liderul AfD și candidat la funcția de premier, Ulrich Siegmund, are șanse să câștige dacă primește spijinul indirect al partdului naționalist BSW (Alianța Sarah Wagenknecht). Reprezentanții BSW au declarat că nu-l vor susține pe Seigmund, dar nici nu vor fi contra. Așadar, dacă Ulrich Siegmund ajunge în al treila tur de scrutin, deputații BSW spun că se vor abține. Înainte de alegeri, celelalte partide au anunțat clar că nu vor să formeze o alianță cu AfD. Totuși, șefa partidului, Alice Weidel, a lăsat să se înțeleagă că este deschisă negocierilor după ce AfD a obținut procentul câștigător de 45,4%.

BSW nu exclude o înțelegere cu AfD: „Trebuie să ținem cont de votul oamenilor”

Thomas Schulze, unul dintre principalii candidați ai BSW la alegerile pentru parlamentul regional din Saxonia-Anhalt, a declarat pentru radioul public german că partidul își menține poziția de a se abține în cazul unui al treilea tur de scrutin pentru alegerea premierului landului. Astfel, BSW nu ar vota pentru Siegmund, dar nici nu ar vota împotriva acestuia, ceea ce i-ar putea facilita candidatului AfD preluarea funcției.

Thomas Schulze a adăugat că partidul lui a afirmat din totdeauna că „nu participă la o politică de izolare” și dorește să comunice cu toate partidele. Acesta a mai menționat că BSW nu este un pion, ci din contră acest rol este jucat de celelalte partide. De asemenea, Thomas Schulze spune că trebuie să se țină cont de votul oamenilor pentru că 44% dintre aceștia au ales partidul AfD și pentru el acest lucru înseamnă de fapt democrație. BSW a intrat la limită în parlamentul regional, cu un procent de 5,3%.

„Văd AfD ca pe un partid care a fost votat de 44% dintre oamenii de aici. Și trebuie să țin cont de asta. Pentru mine, asta înseamnă democrație. Există puncte comune cu AfD, de exemplu, în ceea ce privește cererea de a ridica sancțiunile împotriva Rusiei”, a susținut Thomas Schulze, unul dintre principalii candidați ai BSW la alegerile pentru parlamentul regional din Saxonia.

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AfD, cel mai mare partid din parlamentul regional

În urma alegerilor de duminică, AfD a devenit cea mai puternică formațiune din parlamentul regional de la Magdeburg, cu 39 de mandate din totalul de 82. Partidele care exclud orice colaborare cu AfD au obținut împreună 38 de locuri: CDU are 14 mandate, SPD – 8, Linke – 8, iar Verzii – alte 8. Cu cele cinci mandate obținute, BSW ajunge astfel în poziția de a înclina balanța în noul parlament regional.

Rezultatul reprezintă cea mai bună performanță electorală din istoria AfD, partid fondat în 2013. Dacă Ulrich Siegmund va reuși să devină premier al landului, AfD ar ajunge pentru prima dată la conducerea unuia dintre cele 16 landuri ale Germaniei. O victorie a lui Siegmund ar avea și implicații la nivel federal. Guvernul landului ar putea influența pozițiile Germaniei în Bundesrat, camera superioară a Parlamentului de la Berlin.

BSW, partidul care poate decide rezultatul

BSW are o orientare socialistă în privința politicilor economice, dar împărtășește cu AfD opoziția față de imigrație. Formațiunea este susținută în special de alegători mai în vârstă, inclusiv de persoane care păstrează o anumită nostalgie față de perioada comunistă din fosta Germanie de Est.

În schimb, AfD a reușit să atragă un număr important de alegători tineri, obținând aproape jumătate dintre voturile celor cu vârsta sub 30 de ani.

Cine este Ulrich Siegmund

Candidatul AfD pentru funcția de premier al landului aparține unei generații care nu a trăit perioada Germaniei de Est. Ulrich Siegmund s-a născut pe 25 octombrie 1990, la scurt timp după reunificarea Germaniei și dispariția Republicii Democrate Germane. Este considerat un politician cu o prezență puternică în social media și a încercat să prezinte AfD într-o manieră mai optimistă și mai accesibilă.

Înainte de a intra în politică, a lucrat în domeniul comercial și al vânzărilor, a studiat psihologie economică și administrarea afacerilor și și-a dezvoltat propria afacere în domeniul marketingului.

Ulrich Siegmund spune că partidul nu va renunța la propriile poziții ca să ajungă la guvernare

Candidatul AfD pentru funcția de premier al landului, Ulrich Siegmund, a prezentat rezultatul drept confirmarea strategiei partidului. După publicarea primelor proiecții, acesta a declarat că AfD și-a îndeplinit obiectivul electoral și că alegătorii au transmis un mesaj foarte clar privind dorința unei schimbări de direcție în Saxonia-Anhalt. Siegmund a afirmat că partidul său a „scris istorie” în land.

Candidatul AfD nu a anunțat imediat dacă va încerca să obțină funcția de premier pe baza primelor estimări. El a arătat însă că este pregătit pentru discuții cu formațiunile care susțin o schimbare profundă a politicii regionale.În același timp, Siegmund a spus duminică seară, 6 septembrie, că nu identifică parteneri politici care să împărtășească această direcție și a insistat că AfD nu intenționează să renunțe la propriile poziții pentru a ajunge la guvernare.

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