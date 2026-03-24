Gică Hagi a vorbit cu Ianis înainte de Turcia - România, meciul de baraj pentru Cupa Mondială. „Asta am înțeles de la el"
Mai sunt doar două zile până la Turcia – România, meciul de baraj pentru Cupa Mondială, iar emoțiile microbiștilor cresc cu fiecare oră care îi apropie de marea partidă de la Istanbul. Gică Hagi știe care este atmosfera în sânul echipei și a dezvăluit, în exclusivitate pentru PROSPORT, cum se simt jucătorii „naționalei”.

„Tricolorii” fac antrenamentele în baza de pregătire de la Mogoșoaia, iar miercuri vor decola spre Istanbul. Partida Turcia – România se va juca joi seara, de la ora 19:00.

Ce a aflat Hagi din cantonamentul „naționalei”

Cu o victorie, România va prinde finala play-off-ului pentru C.M.

Gică Hagi, considerat cel mai mare fotbalist român din istorie, dar și una dintre legendele clubului Galatasaray, a dezvăluit pentru ProSport ultimele informații din culise înainte de Turcia – România. „Regele” a vorbit cu Ianis, băiatul său, și știe care este care este starea de spirit în rândul „tricolorilor”.

Pentru acest meci, selecționerul Mircea Lucescu nu va putea conta pe Ionuț Radu, Mihai Popa, Alex Chipciu, Marius Marin și Louis Munteanu, accidentați. În ceea ce-l privește pe Denis Drăguș, el este și accidentat, dar și suspendat.

Chiar și așa, Hagi spune că fotbaliștii sunt montați să obțină victoria, cu toate că marea favorită a jocului este Turcia.

„În orice zi, în orice discuție, totdeauna trebuia să amintim de acest lucru – sunt focusați! Toți! Am înțeles că toți sunt foarte conectați la acest meci și sper să ajungă în formă foarte bună. Și să creeze, între ghilimele, surpriza”, a transmis Hagi.

Într-un interviu acordat de Ianis Hagi pentru FRF.TV, mijlocașul „naționalei” confirmă cele spuse de tatăl său: echipa este montată să dea totul pentru calificarea la Cupa Mondială.

„Ne aflăm în fața istoriei și vrem să calificăm din nou România la un Campionat Mondial. Știm așteptările, știm dorința fiecărui român. Sperăm să fim în formă maximă când începe meciul. Mergem în Turcia, la Istanbul, să câștigăm meciul și apoi să pregătim partida decisivă, cu Slovacia sau Kosovo.

Turcia are avantaj că joacă acasă, dar totul se decide pe teren. Suntem puternici, nu ne simțim inferiori față de nimeni și avem încredere că deținem resursele potrivite pentru a câștiga acest meci și să jucăm finala barajului pentru a merge la Campionatul Mondial”, a spus Ianis Hagi.

