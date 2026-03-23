Turcii au „dat din casă” despre planul tactic al lui Vincenzo Montella, înaintea meciului cu România. Ce pregătește antrenorul pentru Mircea Lucescu

România joacă barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială 2026, joi, ora 19:00, la Istanbul. Dacă învinge, naționala tricoloră va juca finala pentru un loc la Mondial cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Cu câteva zile înaintea confruntării decisive cu România, presa din Turcia a scos la iveală strategia pregătită de selecționerul Vincenzo Montella. Chiar dacă Turcia este văzută drept favorită pe hârtie, staff-ul tehnic abordează partida cu prudență maximă.

Potrivit jurnaliștilor turci, tehnicianul italian a pus un accent puternic pe organizarea defensivă în antrenamentele de la Riva. Principala sa îngrijorare o reprezintă viteza jucătorilor români din ofensivă, motiv pentru care caută soluții eficiente pentru a opri tranzițiile rapide.

Ce pregătește Vincenzo Montella pentru barajul cu România

Ședința de pregătire de duminică s-a concentrat în special pe exerciții tactice, jocuri pe spații reduse și simulări de contraatac, asta demonstrează faptul că Turcia anticipează un adversar periculos în momentele de tranziție.

“Turcia intră într-una dintre cele mai critice faze din drumul său spre Cupa Mondială FIFA 2026. Echipa națională a început cantonamentul la Riva pentru meciul din semifinala play-off-ului împotriva României, pe 26 martie.

Sub supravegherea selecționerului Vincenzo Montella, ritmul antrenamentului a crescut, iar odată cu venirea jucătorilor la lot, echipa a devenit complet concentrată asupra obiectivului.

S-a aflat că antrenorul italian Vincenzo Montella a pus un accent deosebit pe aspectele defensive pentru a opri liniile de atac rapide ale României. Partea principală a antrenamentului s-a concentrat pe jocuri în perechi mici și atacuri de tranziție”, au scris jurnaliștii turci.

