Prima pagină » Sport » Știm cine arbitrează Turcia – România! E talismanul tricolorilor pentru că el ne-a calificat la Euro 2024

Știm cine arbitrează Turcia – România! E talismanul tricolorilor pentru că el ne-a calificat la Euro 2024

Știm cine arbitrează Turcia - România! E talismanul tricolorilor pentru că el ne-a calificat la Euro 2024
François Letexier, francezul care a condus finala Euro 2024, a fost delegat la centru la partida Turcia – România, programat joi, de la ora 19.00, la Istanbul.

Va fi pentru a patra oară când francezul va oficia un meci al tricolorilor. Precedentele trei partide au fost Lituania – România 1-2 (11.10.2018), România – Irlanda de Nord 1-1 (04.09.2020) și Israel – România 1-2 (18 noiembrie 2023), meciul care a consfințit calificarea la EURO 2024!

Știm cine arbitrează Turcia – România! E talismanul tricolorilor pentru că el ne-a calificat la Euro 2024

Arbitru internațional din 2017, de la 28 de ani, Letexier a avut o ascensiune incredibilă. Pe 16 august 2023, francezul a fost la centru la Supercupa Europei, Manchester City – FC Sevilla 1-1, 5-4 la penalty-uri, apoi a condus finala Euro 2024.

Francezul a fost acum o lună în centrul unui imens scandal alături de Vinicius, fotbalistul lui Real Madrid.

Brazilianul a mers direct la arbitrul Francois Letexier pentru a reclama o agresiune verbală: presa internațională relatează că argentinianul Prestianni l-a făcut „maimuță” pe sud-american în Real Madrid – Benfica.

Arbitrul a urmat protocolul și a întrerupt partida pentru a gestiona situația. Întreruperea a durat aproximativ 10 minute, apoi jocul s-a reluat.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri, 20 martie, lotul pe care va miza la partidele din această lună, format din 12 jucători care evoluează la cluburi din străinătate și 14 fotbaliști din SuperLiga României.

Care e lotul României?

PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo, finala barajului sau un meci amical.

Citește și

FLASH NEWS FIFA a primit o reclamație la Comisia Europeană pentru prețurile biletelor la Cupa Mondială 2026
12:41
FIFA a primit o reclamație la Comisia Europeană pentru prețurile biletelor la Cupa Mondială 2026
SPORT Gică Hagi a vorbit cu Ianis înainte de Turcia – România, meciul de baraj pentru Cupa Mondială. „Asta am înțeles de la el”
12:40
Gică Hagi a vorbit cu Ianis înainte de Turcia – România, meciul de baraj pentru Cupa Mondială. „Asta am înțeles de la el”
SPORT Bărbații din viața Simonei Halep care sunt născuți în aceeaşi zi. „Unul mă învață ce să fac, celălalt, cum să nu fac”
10:57
Bărbații din viața Simonei Halep care sunt născuți în aceeaşi zi. „Unul mă învață ce să fac, celălalt, cum să nu fac”
SPORT Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, campioni naționali la tenis de masă. Apariția prin care a surprins Bernie
18:53
Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, campioni naționali la tenis de masă. Apariția prin care a surprins Bernie
SPORT Țiriac Open 2026 începe în weekend ce la București! Ce nume grele din tenis vin lângă Arena Națională
16:54
Țiriac Open 2026 începe în weekend ce la București! Ce nume grele din tenis vin lângă Arena Națională
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Am identificat marile schimbări făcute de Mirel Rădoi la campioana României. Analizăm cu Mihăiță Pleșan
13:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Am identificat marile schimbări făcute de Mirel Rădoi la campioana României. Analizăm cu Mihăiță Pleșan
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Digi24
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
20 de glume despre Chuck Norris care au cucerit Internetul

