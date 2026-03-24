Știm cine arbitrează Turcia – România! E talismanul tricolorilor pentru că el ne-a calificat la Euro 2024

François Letexier, francezul care a condus finala Euro 2024, a fost delegat la centru la partida Turcia – România, programat joi, de la ora 19.00, la Istanbul.

Va fi pentru a patra oară când francezul va oficia un meci al tricolorilor. Precedentele trei partide au fost Lituania – România 1-2 (11.10.2018), România – Irlanda de Nord 1-1 (04.09.2020) și Israel – România 1-2 (18 noiembrie 2023), meciul care a consfințit calificarea la EURO 2024!

Arbitru internațional din 2017, de la 28 de ani, Letexier a avut o ascensiune incredibilă. Pe 16 august 2023, francezul a fost la centru la Supercupa Europei, Manchester City – FC Sevilla 1-1, 5-4 la penalty-uri, apoi a condus finala Euro 2024.

Francezul a fost acum o lună în centrul unui imens scandal alături de Vinicius, fotbalistul lui Real Madrid.

Brazilianul a mers direct la arbitrul Francois Letexier pentru a reclama o agresiune verbală: presa internațională relatează că argentinianul Prestianni l-a făcut „maimuță” pe sud-american în Real Madrid – Benfica.

Arbitrul a urmat protocolul și a întrerupt partida pentru a gestiona situația. Întreruperea a durat aproximativ 10 minute, apoi jocul s-a reluat.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri, 20 martie, lotul pe care va miza la partidele din această lună, format din 12 jucători care evoluează la cluburi din străinătate și 14 fotbaliști din SuperLiga României.

Care e lotul României?

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo, finala barajului sau un meci amical.