Gigi BECALI joacă alba-neagra cu viitorul lui Vlad Chiricheș. „Doarme pe teren. Iau jucător în locul lui”

Scos din lotul echipei în septembrie, dar reprimit după numai câteva zile, din lipsă de soluții tactice, Vlad Chiricheș a ajuns din nou să fie ținta atacurilor lui Gigi Becali. Finanțatorul FCSB joacă alba-neagra cu viitorul jucătorului său – anunță o nouă despărțire de cel mai titrat fotbalist din lotul campioanei.

Becali nu este deloc convins că apărătorul central, ajuns la vârsta de 35 de ani, mai poate ajuta echipa.

Chiricheș, „turnat” de Pintilii la Gigi Becali?

Într-o intervenție la Fanatik, latifundiarul din Pipera a anunțat o nouă despărțire de Vlad Chiricheș. Dar, ca să arate că nu este supărat pe el, Becali îi oferă fostului internațional o funcție administrativă în organigrama clubului.

În 2013, Gigi Becali obținea aproape 10 milioane de euro pe Vlad Chiricheș, pe care îl vindea la Tottenham Hotspur, în Anglia.

Chiar dacă Mihai Popescu s-a rupt în partida „naționalei” cu Austria, iar FCSB mai are foarte puține soluții în compartimentul defensiv, patronul campioanei nici nu vrea să audă de varianta Chiricheș.

„În Chiricheș nu prea mai am încredere. Nu mai are explozie, doarme pe teren. Mi-a zis și Pintilii: «Nu îl mai băga în centru, că nu mai poate!» Din iarnă iau jucător în locul lui. Dacă vrea, să rămână în club! A luat 200.000 de euro, primă de calificare, și nu a jucat deloc!”, a spus Gigi Becali.

„Nu mai poate, gata, nu mai are viteză. I s-a scăzut cutia de viteze. Nu mai are viteza a cincea, are numai a doua. Cu tot respectul. Lui îi expirase contractul, eu m-am rugat de el. Dar nu mai poate. Eu i-am propus, să vedem în iarnă. Stai acolo în club și gata. Pintilii e un băiat atât de bun, el rămâne cu mine pe viață. Naș-fin, stați acolo, lucrăm împreună și gata”, afirma Becali cu două săptămâni în urmă.

Din 2023, când s-a întors la FCSB, Vlad Chiricheș a jucat în 65 de meciuri pentru „roș-albaștri”. În prezent, cota lui de piață a ajuns la 300.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

