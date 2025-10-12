Scandal uriaș la baza FCSB din Berceni. Sute de mașini și motociclete au dat buzna pe proprietatea lui Gigi Becali. Poliția a intervenit

Scandal uriaș la baza sportivă FCSB din Berceni. Sute de mașini și motociclete au invadat proprietatea deținută de Gigi Becali în noaptea de sâmbătă spre duminică. Peste 1.000 de persoane ar fi încercat să organizeze curse ilegale în incinta bazei FCSB. Poliția a intervenit imediat.

Patronul de la FCSB a fost luat prin surprindere de o acțiune neprevăzută care s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, relatează Prosport.

Peste 1.000 de persoane ar fi încercat să organizeze curse ilegale în incinta bazei de milioane de euro din Berceni, deținută de Gigi Becali.

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a explicat că ar fi fost vorba de peste 1.000 de mașini.

„Nu am apucat să le fac poze. Nu se știe nimic despre cine a organizat. Au fost peste o mie de mașini. Mult mai multe. Totul s-a întâmplat pe la ora 23:00. Acum am ajuns acasă (n.r. la ora 1:40)”, a declarat Gheorghe Mustață pentru ProSport.

Drifturi în parcarea lui Gigi Becali

Primii „intruși” s-ar fi folosit de scuza că ar fi venit să-și aducă acasă copiii după antrenamentele de la baza sportivă. Ulterior, ajunși în interiorul bazei, și-ar fi uitat scopul inițial al vizitei și au început să-și etaleze mașinile în cadrul unor curse ilegale.

„S-au luat pe drifturi. Nu e o problemă asta, dar când vin peste 1000 de mașini aici… Au fost peste 1000 de mașini aici și cred că sunt alte sute de mașini aici, în bază. Cineva, nu știm cum, a venit aici în bază, a organizat el să facă drifturi aici, fără aprobarea nimănui. Aici este o societate privată. Am rămas blocați cu toți, am crezut că este altceva.

Erau barierele ridicate, paznicul a spus că primii au spus că merg să își ia copiii de la antrenament. Erau prea mulți copii la antrenament. Poliția îi legitimează acum. Făceau drifturi în spate, în parcarea mare, este foarte mult spațiu acolo. Acum, fiecare este legitimat. Din ce am înțeles, băiatul care se ocupă de bază a sunat la poliție”, a declarat Gigi Mustață pentru Fanatik.

AUTORUL RECOMANDĂ: