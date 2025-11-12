Prima pagină » Actualitate » Globetrotterul Andrei Mihai. Românul care a înconjurat Pământul în doar nouă zile

12 nov. 2025, 17:45, Actualitate
Andrei Mihai, un român stabilit în Suedia cu familia de mai mulți ani, a făcut ocolul lumii în doar 9 zile în luna octombrie. În total, a parcurs aproape 50.000 de kilometri, a avut 11 zboruri, a vizitat 4 muzee, o operă, un meci de fotbal, nenumărate parcuri, și a făcut peste 30.000 de pași zilnic, în medie, timp de 9 zile, dezvăluie Libertatea.

Andrei, pentru care alergatul e o formă de antrenament mental, a fost în Italia, Emiratele Arabe Unite, Thailanda, Singapore, Australia, Noua Zeelandă, Chile, Brazilia, Spania și Finlanda.

50.000 de kilometri și 11 țări

Originar din Piteşti, Andrei Mihai (41 de ani) s-a stabilit în Suedia cu soţia şi cei doi copii în august 2018. Cei patru locuiesc de șapte ani în Hjo, un foarte cochet orăşel turistic de aproximativ 7.000 de locuitori, aflat pe malul lacului Vattern, la 332 de kilometri de Stockholm, capitala Suediei.

Traseul parcurs de Andrei Mihai în cele 9 zile a fost următorul:   Hjo (Suedia)→ Stockholm (Suedia) → Bergamo (Italia) → Sharjah (Emiratele Arabe Unite)→Bangkok (Thailanda) →Singapore → Sydney (Australia) → Auckland (Noua Zeelandă) → Santiago de Chile (Chile) → São Paulo (Brazilia) → Madrid (Spania) → Helsinki (Finlanda) → Göteborg (Suedia) → Hjo.

Andrei Mihai a povestit pentru Libertatea cum a fost pentru el această experiență ieșită din comun de a face ocolul lumii în doar 9 zile.

„De mult timp mi-am dorit să îmi testez limitele – fizice și mentale. În același timp, visam de ani de zile să vizitez Australia și să bifez toate continentele – până acum îmi lipseau tocmai Australia și America de Sud. Nu am bifat deocamdată nici Antarctica. De asemenea, îmi doream să traversez Oceanul Pacific, care este imens și fascinant.

Destinațiile le-am ales după un criteriu simplu: diversitate maximă într-un timp minim. Am vrut să trec prin toate fusurile orare și prin multe culturi, de la Asia la Oceania, de la America de Sud la Europa, într-o succesiune care să îmi țină mintea și corpul în permanentă adaptare”, a explicat Andrei Mihai, pentru Libertatea, motivația demersului său temerar.

