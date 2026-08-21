Pe piața din România ar putea intra un nou gigant din retail. Este rival al Lidl și Kaufland, iar reprezentanții companiei au venit la București pentru a purta discuții cu Guvernul.

Grupul german de retail Globus analizează intrarea pe piața din România. Compania operează rețelele Globus Markthallen (hipermarketuri) și Globus Baumarkt (bricolaj). La momentul actual, grupul operează în două țări, și anume Germania și Cehia.

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Un nou gigant din retail vrea în România

Matthias Bruch, directorul executiv al Globus Holding, a venit în România pentru a analiza oportunități de investiții. Acesta a discutat și cu reprezentanți ai Guvernului despre mediul de afaceri din România, notează Profit.ro.

„Discuția a vizat explorarea unor posibile oportunități de investiție în România”, arată sursele.

Globus nu operează în prezent magazine alimentare sau de bricolaj în România. Însă, grupul are zeci de hipermarketuri și centre de bricolaj în Germania și Cehia. Pe piața românească este deja prezent rivalul german Schwarz, prin Lidl și Kaufland.

Globus își are originile în 1828, când Franz Bruch a deschis un magazin alimentar în Germania. În anii ’50, urmașii săi au început transformarea companiei într-un retailer de tip cash & carry. În 1953, grupul a deschis primul magazin alimentar cu autoservire. Acesta se numea ”A. Backhaus KG”.

Globus s-a extins constant după deschiderea unui magazin de mari dimensiuni în 1966. Acesta a fost precursorul actualelor hipermarketuri. După reunificarea Germaniei, compania s-a extins și în estul țării. Ulterior, a intrat și pe piața din Cehia, unde a deschis primul hipermarket, în 1966.

Apoi, a intrat pe piața din Rusia în 2006 și a ajuns la 20 de hipermarketuri. În contextul războiului din Ucraina, compania și-a cedat participația directă în afacerea rusă la începutul lui 2025. Activitatea a fost transformată într-o companie independentă, în care acționarii Globus păstrează o participație. La data de 1 iulie 2020, Matthias Bruch a preluat conducerea grupului de la tatăl său.

În anul fiscal 2024/2025, Globus opera 61 de hipermarketuri în Germania și 16 în Cehia. Grupul avea și 90 de magazine de bricolaj Globus Baumarkt. Compania avea aproximativ 34.000 de angajați și vânzări de 8,81 miliarde de euro.

Sursă foto: Shutterstock (imagini cu rol ilustrativ)