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Nicușor Dan, mesaj pentru românii plecați în străinătate: „Sunt convins că se vor întoarce acasă”. „Ni se pare că nu am făcut nimic, dar România a progresat foarte mult”

Flavius Niculescu
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Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit, într-un interviu publicat de Antena Stars, despre situația celor aproape șase milioane de români care au decis să plece din țară în căutarea unui viitor mai bun. Președintele a explicat faptul că nimeni nu a plecat „de prea mult bine” și și-a amintit de perioada în care a luat personal decizia de a merge în străinătate, cu gândul că „se va întoarce după un an”. Până la urmă, a stat nu mai puțin de șase ani departe de locul pe care îl numea „acasă”. De asemenea, Nicușor Dan s-a declarat convins de faptul că o mare dintre românii care trăiesc în afara granițelor vor reveni în țară, întrucât „România a progresat foarte mult”.

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„Eu am plecat hotărât să mă întorc, n-am avut nicio ezitare” / „Mă întâlnesc cu ambasadori, cu oameni politici străini care spun că România a progresat”

„Nimeni n-a plecat de bucurie. Au plecat oameni care simțeau că nu pot să-și țină copiii la școală, au plecat oameni care nu mai suportau nedreptate din anumite perioade. Niciodată nu este ușor. Dacă mă întrebați pe mine, eu am plecat hotărât să mă întorc. N-am avut nicio ezitare. În secunda în care am plecat, am zis că stau un an. Am stat șase, mi s-a părut interesant ce am învățat acolo pentru profesia mea”, a precizat Nicușor Dan.

Întrebat cum crede că va arăta viitorul țării în scenariul în care cel puțin două milioane de români plecați în străinătate vor lua decizia de a se întoarce acasă, președintele a declarat că este convins că aceștia vor reveni, în contextul în care România a crescut și continuă să crească, chiar dacă mulți dintre cei care au rămas în țară consideră fix opusul.

„Eu sunt convins că românii plecați în străinătate se vor întoarce în țară. Este ca în familie. Trăiești tot timpul cu copilul tău, te uiți la el. Te duci în vizită la niște priteni și… „vai ce mult a crescut!” Tu te uiți… bineînțeles că a crescut. Așa e și România. Mă întâlnesc cu ambasadori, cu oameni politici străini care spun „Vai, e extraordinar cât ați progresat în 20 de ani!” Nouă ni se pare că n-am făcut nimic. Nu, România a progresat foarte mult”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan | Sursa foto: Mediafax

Nicușor Dan, mesaj despre gândirea critică a viitoarelor generații, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației: „Este temelia unei societăți”

Președintele României, a transmis luni, 5 octombrie, un mesaj oficial cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, în care a pus accentul pe importanța formării unor viitori adulți care să gândească liber și să aibă curajul de „căuta adevărul”.

„Ziua Mondială a Educației, pe care o celebrăm astăzi, marchează relevanța unui domeniu care, dincolo de contribuția esențială în deschiderea minților copiilor noștri către cunoaștere, are un impact decisiv în formarea unor adulți care gândesc liber, care au curajul să pună întrebări și să caute adevărul. De aceea, educația este temelia unei societăți care își construiește viitorul cu responsabilitate.

Într-o lume în care manipularea este tot mai extinsă, dezinformarea circulă tot mai rapid, iar încrederea în știință este în declin, avem nevoie de profesioniști care să educe noile generații să gândească critic și să-și dezvolte discernământul, să distingă între opinie și dovadă, să-și cultive curiozitatea și să privească diversitatea de idei ca pe o oportunitate de dialog și înțelegere reciprocă, nu ca pe o sursă de dezbinare”, a explicat Nicușor Dan.

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