Seceta și scumpirile seacă buzunarele fermierilor. Motorina, îngrășămintele și piesele pentru utilaje au costuri tot mai mari.

Este una dintre cele mai dificile perioade pentru agricultura românească. Fermierii spun că, pe lângă seceta care le îngreunează lucrările, sunt nevoiți să facă față unor costuri tot mai mari pentru motorină, îngrășăminte și piese pentru utilaje.

Dacă anul trecut un litru de motorină costa în jur de 7 lei, acum prețul a ajuns la aproximativ 11 lei. Subvenția de 1,80 lei pe litru nu mai este suficientă pentru ca fermierii să poată lucra la costurile de anul trecut. Mai mult, în ultima lună, prețul motorinei a crescut, în medie, cu 8,3%.

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Seceta, o problemă majoră pentru fermieri

Seceta adâncește și mai mult pierderile. Pentru că terenurile sunt extrem de uscate, tractorul sau semănătoarea trebuie să treacă de mai multe ori prin aceeași zonă pentru ca lucrările să poată fi făcute. Așa se ajunge, în unele cazuri, la un consum dublu de combustibil, de 50-60 de litri de motorină pe hectar.

„Datorită secetei pământul nu se poate lucra așa cum trebuie,așadar și consumul de motorină este unul foarte mare, în loc de 40 de litri la hectar folosim 60 de litri”, spune Claudia Dunăreanu, directorul stațiunii de cercetare Șimnic.

Îngrășământ mai scump

Scumpirile se propagă apoi în întreg lanțul de producție. O tonă de îngrășământ care anul trecut costa aproximativ 3.000 de lei a ajuns acum la 5.000 de lei.

„Înainte le luam cu 3.800 de lei îngrașăminte, acum luăm cu 4.800 lei”, spune Mugurel Popescu, fermier în Valea Stanciului.

Pentru mulți fermieri, costurile sunt deja prea mari și spun că nu își mai permit să cumpere cantitățile necesare.