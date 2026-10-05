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Curs BNR luni, 5 octombrie 2026. Euro scade după recordul istoric. Dolarul și lira sterlină cresc

Elena Popescu
Curs BNR luni, 5 octombrie 2026. Euro scade după recordul istoric. Dolarul și lira sterlină cresc
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Banca Națională a României a publicat luni, 5 octombrie 2026, noile cotații de referință pentru principalele valute. Euro a făcut un pas înapoi după maximul istoric înregistrat la sfârșitul săptămânii trecute și a coborât la 5,3306 lei.

Moneda europeană pierde astfel 1,41 bani față de ședința precedentă, când fusese cotată la 5,3447 lei. În schimb, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină au înregistrat creșteri față de cotațiile precedente.

Euro scade la 5,3306 lei

BNR a stabilit luni un curs de 5,3306 lei pentru un euro, față de 5,3447 lei în ședința precedentă. Scăderea este de 0,0141 lei, echivalentul a 1,41 bani. Mișcarea vine după ce euro încheiase săptămâna trecută la un nivel record. Vineri, 2 octombrie, moneda europeană fusese cotată la 5,3447 lei, după o creștere puternică față de ziua precedentă.  Astfel, moneda europeană scade luni de la maximul atins la finalul săptămânii trecute, însă rămâne peste pragul de 5,3 lei.

Dolarul american și lira sterlină cresc

Însă, dolarul american a câștigat teren în raport cu leul. BNR a stabilit pentru luni un curs de 4,7569 lei pentru un dolar, față de 4,7519 lei în ședința precedentă.

Și francul elvețian a crescut ușor, fiind cotat la 5,7358 lei, comparativ cu 5,7347 lei anterior.

O evoluție ascendentă a avut și lira sterlină. Moneda britanică a ajuns la 6,2894 lei, de la 6,2764 lei.

Curs BNR, luni, 5 octombrie 2026

Principalele cotații publicate pentru luni sunt:

  • 1 euro – 5,3306 lei
  • 1 dolar american – 4,7569 lei
  • 1 franc elvețian – 5,7358 lei
  • 1 liră sterlină – 6,2894 lei

Dintre cele patru valute, euro este singura care înregistrează o scădere față de cotațiile precedente.

Gramul de aur scade sub 636 de lei

BNR a stabilit o valoare de 635,9834 lei pentru gramul de aur, față de 639,2010 lei în ședința precedentă.  Evoluția vine după nivelurile ridicate atinse de aur în ultima perioadă, într-un context în care atât cotația internațională a metalului prețios, cât și evoluția leului față de dolar influențează valoarea în moneda națională..

Cursul de referință stabilit de BNR nu este însă identic cu cel practicat efectiv de băncile comerciale sau casele de schimb valutar, unde prețurile de cumpărare și vânzare includ propriile marje.

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